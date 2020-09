Twitter testará mensagem de áudio por DM no Brasil

O Twitter em breve testará o envio de áudios por mensagem direta (DM), diz o gerente de produto da rede social, Alex Acherman-Greenberg. Segundo ele, os brasileiros serão os primeiros a receber o recurso na versão de testes, que deve alcançar os usuários de todo o mundo semanas depois.

Revelado por um áudio de aproximadamente 20 segundos, o gerente afirma que “nós [o Twitter] sabemos que pessoas querem mais opções de como eles podem se expressar em conversas no Twitter”, reiterando que a companhia se atenta aos novos formatos de mensagens e tweets e que estão constantemente trabalhando em novidades.

Em uma reportagem do The Verge, os áudios em mensagens diretas no Twitter são tão simples quanto a gravação de tweets: há um botão de gravar, pausar e enviar. O objetivo não é proporcionar uma gravação de conteúdo complexa, mas trazer algo semelhante aos áudios enviados por WhatsApp, ainda que pareça carecer de ferramentas como “avanço rápido” com cliques ou toques na faixa de reprodução.

The Verge/Reprodução

A rede social pretende integrar à plataforma uma “experiência de gravação que facilitará o envio dessas mensagens simulando um fluxo natural de um diálogo”. Ainda não há informações sobre a reprodução contínua entre mensagens de áudio subsequentes, mas não deve ser um recurso que demore a chegar nos chats diretos.

Outra importante adição é o botão de denúncia, onde o usuário pode reportar algum seguidor que estiver violando os termos do Twitter através dos áudios nas mensagens diretas. A ferramenta é especialmente importante ao considerarmos a natureza pública da rede social.

Vale lembrar que, em junho, o Twitter liberou mensagens de áudio na timeline para usuários de iPhone. Os tweets de voz podem ter até 140 segundos de duração e estão em fase de testes.