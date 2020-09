Um Maluco no Pedaço: Will Smith antecipa especial da HBO Max

The Fresh Prince of Bel-Air (Um Maluco no Pedaço) completou 30 anos recentemente e os fãs ficaram empolgados ao verem a reunião que ocorreu entre os membros do elenco, como Will Smith, Tatyana Ali e Karyn Parsons.

O encontro entre os membros também serviu para produzir o especial da série que será lançado diretamente pela HBO Max. Sem um roteiro específico, os atores devem relembrar os momentos mais especiais que viveram juntos e deve ser lançado no período de Ação de Graças nos Estados Unidos, no dia 26 de dezembro.

O que já sabemos sobre o especial de Um Maluco no Pedaço

.A plataforma de streaming possui os direitos de exibição de Um Maluco no Pedaço e disponibiliza as seis temporadas da série para maratonar desde maio.

O especial, que deve contar também com convidados especiais, para além do próprio elenco, será dirigido por Marcus Raboy. Os atores se reuniram para um momento repleto de música e dança para relembrar a série que impactou toda uma geração.

Para dar um gostinho do que podemos esperar, Will Smith postou uma foto em seu Instagram com todos reunidos, provando que todos nós precisávamos dessa reunião de Um Maluco no Pedaço, apesar de não sabermos ainda!

Confira: