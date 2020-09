A possibilidade de perder Teodora (Carolina Dieckmann) novamente fará Quinzé correr atrás da loira em Fina Estampa. Decidida a ir embora do país, ela pegará um avião com destino a Nova York. O rapaz correrá até o aeroporto para impedir a partida da amada e, ao ver a ex, dirá que a ama e quer retomar o casamento. A periguete falará que sempre quis ficar com ele, mas a rejeição a estava machucando. “Foi como se eu tomasse uma facada”, confessará ela.

Na reta final da novela das nove da Globo, Teodora desistirá de brigar pela guarda de Quinzinho (Gabriel Pelícia) e decidirá sair do país para criar o filho que está esperando sozinha e longe de Quinzé.

Ao perceber que a piriguete esta falando sério sobre ir embora, Griselda (Lilia Cabral) encorajará o filho a ir atrás dela para eles se acertarem. O homem então correrá até o aeroporto, mas quando chegar, o avião já terá partido.

Uma virada folhetinesca colaborará, e o avião enfrentará uma pane, tendo que retornar ao aeroporto. Quando a aeronave aterrissar, Teodora estará dormindo e dará de cara com Quinzé.

Sem perder tempo e dar muitas explicações, ele de declarará. “Quero ser seu marido de novo”, dirá ele. “Mas é muita cara de peu da sua parte! Depois de me tratar feito cachorra esse tempo todo”, soltará a loira.

Ao entender a desconfiança de Teodora, ele intensificará a declaração. “Vi, atrás de você, não vim? Estou aqui pra dizer que te amo, quero ficar contigo e com o Quinzinho”.

Ela irá questionar sobre o filho que está esperando, e Quinzé dirá que com ele também, que sabe que o bebê que ela espera também é dele. A personagem de Carolina Dieckmann cederá e também se declarará. “Eu também te amei durante esse tempo todo. Cada vez que você me rejeitou, foi como se eu tomasse uma facada. Por isso resolvi ir embora, não agüentava mais sofrer”, confessará ela.

Resolvidos e com todos os pontos acertados, eles sairão do aeroporto e irão para a antiga casa de Griselda aproveitar a reconciliação.

Fina Estampa terminará no próximo dia 18 e será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

