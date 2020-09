Bel Kutner, 50 anos, que está no elenco de Nos Tempos do Imperador, da Globo, aproveitou a quarentena para se arriscar como boleira. A atriz, que faz sucesso com suas receitas de família, recebeu um convite da amiga e empresária Zazá Piereck para colocar seus bolos à venda em seu Zazá Bistrô, localizado no shopping Rio Design Leblon, no Rio de Janeiro. “É uma gostosura”, divulga.

Em entrevista para a Quem nesta segunda (7), Bel deu detalhes de sua investida na culinária. “A Zazá reabriu o café agora e, como sou superamiga dela, e já viajamos juntas, ela pediu: ‘Faz aquele bolo de goiaba para mim?’. Fiz e ela colocou para vender, mas foi uma brincadeira, não é nada profissional. Não tenho know-how nem capacidade, mas é uma gostosura. Faço sempre para o pessoal aqui de casa.”

Em publicação no início de agosto, o empreendimento anunciou as delícias da artista em seu cardápio. “Tem muito amor envolvido nos bolos que a Bel Kutner faz com exclusividade para o bistrô. Aquele bolo de goiabada pedaçudo é uma verdadeira loucura louca”, descreveu o perfil.

“Bolos afetivos, com receitas da avó. A atriz não mudou de profissão, mas colocou a mão na massa e tem feito bolos deliciosos para o nosso café. Goiabada Pedaçuda, Maçã Crocante com Mel –sempre com afeto– esperando por vocês só aqui”, promove o Zazá Bistrô em suas redes sociais.

De acordo com o café, Bel assumiu o posto de boleira no negócio por estar fora do ar. Antes da quarentena, ela estava a todo vapor com os trabalhos de Nos Tempos do Imperador, em que interpretará Celestina. “Gravamos muito antes da pandemia, já tem mais de 20 capítulos gravados. Por causa da pandemia, paramos exatamente no meio de março. A novela estrearia em 30 de março”, relembrou.

Bel Kutner caracterizada como Celestina em Nos Tempos do Imperador (Foto: Paulo Belote/TV Globo)

Com a trama adiada para 2021, a atriz passa a quarentena em família e aproveita para colecionar bons momentos, como o aniversário do filho Davi, que completou 15 anos em 1º de agosto. O adolescente tem uma síndrome rara, esclerose tuberosa, e autismo.

“O Davi é um autista de quase dois metros de altura, engraçado, brincalhão, me ajuda na faxina, faz capoeira on-line três vezes por semana e malha. Eu e ele somos um grude. Todo dia olho para ele e me pergunto: ‘Como esse garoto enorme saiu de dentro de mim?’ (risos) Descobrimos várias coisas que gostamos de fazer juntos no dia a dia, mas tem hora que um quer esganar o outro”, contou.

O isolamento não afastou Bel do pai, o ator Paulo José, de 83 anos, que tem mal de Parkinson. “Meu pai mora em casa, dá para ficar com distanciamento social numa boa, então vou visitá-lo pelo menos duas vezes por semana. No começo eu fiquei totalmente trancada, mas foi dando uma coisa esquisita na cabeça. Agora achei um equilíbrio”, compartilhou.

Veja anúncios dos bolos de Bel Kutner no Instagram:









