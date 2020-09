Uma semana após entrevista, Barcelona finalmente se posiciona sobre ‘fico’ de Messi

Uma semana após a entrevista explosiva de Messi, o Barcelona finalmente se posicionou pela primeira vez. O argentino afirmou que tinha o desejo de sair do Camp Nou faltando um ano para o fim do contrato e demonstrou uma grande irritação com o presidente Bartomeu.

“Estamos muito felizes que Messi esteja conosco e se junte a este projeto emocionante. Suas palavras devem ser levadas em consideração. Por isso, estamos diante de um projeto novo, renovador e emocionante”, disse Pau Vilanova, vice-presidente institucional do Barça.

“Todos nós, em nossas profissões, tivemos dúvidas sobre nossa situação em algum momento. Então, refletindo, decidimos sair ou continuar e, neste caso, ele continuará e ficará animado”, acrescentou.

Ele ainda demonstrou otimismo na recuperação da boa relação entre Barcelona e Messi.

“Esperamos e desejamos que haja respeito e aliança para que o clube funcione. Obviamente, há pessoas do clube que estão conversando com Messi”, disse.

Messi durante treino do Barcelona para jogo contra o Bayern, na Champions Getty Images

Villanova acredita também que a moção de censura apresentada por um empresário contra a gestão administrativa do clube espanhol não irá prosperar.