Uma tradução Juramentada é, nada mais nada menos, que uma tradução feita por um tradutor público e certificado

Quando em busca de alguém capaz de entregar um trabalho profissional, que seja capaz de fazer uma tradução dentro da área profissional em questão, de entregar um documento fiel à versão original e consciente das suas particularidades, isso é uma tradução juramentada.

É comum, quando estamos em vias de tentar conseguir uma tradução bem sucedida, encontrarmos várias ofertas de tradução que são feitas em perfis de freelancers online ou em anúncios.

No entanto, existem diferenças crucias entre estes dois tipos de profissionais.

O segundo é o mais comum. O tipo de tradutor que poderá ser capaz de realizar a tarefa, mas que lhe faltam algumas ferramentas típicas e específicas a alguém que tenha estudos segmentados para a área de conhecimento sobre a qual o documento versa.

Estamos a falar de particularidades que estarão contidas dentro de um documento de fonte oficial legal, técnica, médica, e por aí em diante.

Não é algo que possamos simplesmente pedir a qualquer pessoa.

Isto são conhecimentos que apenas alguém que tenha experiência relevante dentro do meio poderá deter.

Sendo assim, por que razão alguém haveria de pedir uma tradução de um documento legal escrito em Inglês a alguém que apenas sabe falar Inglês?

Isto é pedir algo a alguém que apenas preenche metade dos requisitos necessários para compreender a tarefa que lhe irão pôr em mãos.

Como tal, deve-se recorrer a serviços especializados quando estamos a procurar este tipo de serviço.

Agências como as que poderá encontrar neste link: https://www.protranslate.net/pt/traducao-juramentada/ são equipas constituídas por profissionais relevantes à sua área em questão, que estão prontos a dedicar-se completamente ao documento que lhes for oferecido.

Estamos a falar de equipas constituídas por vários tradutores, alguns deles falantes nativos de vários idiomas. Esta agência, em específico, contém tradutores com experiência em mais de 60 línguas.

Este rol de idiomas, certamente incluirá aquele que lhe interessa neste momento e outros que possa vir a precisar, eventualmente.

Garantem ainda ter profissionais experientes nas áreas de Marketing, Medicina, no Ramo Legal e técnico.

Esta é uma garantia que deverá fazer qualquer procurador deste tipo de serviços respirar em alívio, uma vez que não serão apenas traduções gerais que são garantidas pela empresa.

Sendo assim, pouco mais resta dizer senão que deverá ter em atenção o tipo de envergadura que irá entregar. O preço do trabalho dependerá, claro, do tamanho do documento.