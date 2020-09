Utopia: série do Amazon Prime Video hypou, mas não entregou (REVIEW)

A série Utopia se passa em uma pandemia que se espalha cada vez mais rápido. Nesse contexto, um casal encontra o manuscrito de uma história importante chamada Utopia e, ao perceber o valor que possui, resolve vendê-lo. Nessa obra, o mundo também enfrenta uma pandemia, então muitas pessoas querem adquiri-la para ter uma noção melhor de como sobreviver às doenças.

A ideia dos personagens é vender o texto na FringeCon, uma convenção para fãs, e diversos membros se mostram interessados em colocar as mãos na obra original: comprando ou furtando. No fim, quem será capaz de adquirir o manuscrito de uma obra considerada tão importante na história? Confira mais em nossa crítica da série Utopia.

O que mais acontece em Utopia?

Os personagens são apresentados rapidamente e de uma maneira completamente esquecível, com um desenvolvimento fraco que faz com que eles deixem a memória do espectador assim que o episódio acaba e a plataforma de streaming é fechada.

Basicamente, é retratado o vai e vem do manuscrito, ponto-chave da história como um todo. O casal vende o material, mas Grant, um garoto problemático, acaba roubando a obra.

As coisas começam a ficar um pouco mais tensas quando Arby e Rod, uma dupla estranha em todos os sentidos, preparam-se para acabar com a vida de quem viu o conteúdo do manuscrito. Com isso, eles saem em perseguição para evitar que qualquer informação de Utopia seja espalhada para o mundo.

Apesar de uma premissa intrigante, Utopia não empolga o suficiente no primeiro episódio. É mantido certo mistério sobre o futuro, mas as coisas ficam muito na superfície, impedindo que o público tenha o incentivo necessário para ver o próximo capítulo. E isso se dá, principalmente, por conta de personagens tão desinteressantes.

Gillian Flynn está envolvida na produção da série e é conhecida por seus livros Garota Exemplar e Objetos Cortantes, ambos já adaptados para cinema e televisão. A autora consegue manter grande tensão em suas obras, por isso ainda há certa expectativa para que o futuro da série do Amazon Prime Video seja mais interessante do que o primeiro contato.