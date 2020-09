‘Vá torturar a sua avó’ · .

A atriz Maria Zilda Bethlem fez um desabafo durante live com Fábio Porchat nesta quarta-feira (16) sobre as críticas que recebe por fumar demais. Sem filtro, ela mostrou que não se importa com o vício e odeia ouvir sermão. “Em meio a uma pandemia, em que não se pode namorar, abraçar os amigos, não vou poder fumar um cigarrinho? Vai torturar sua avó”, disparou.

Depois de dizer que Maitê Proença gosta de dinheiro por cobrar por lives, a atriz veterana de 66 anos afirmou ao apresentador do Que História é Essa, Porchat?, do GNT, que costuma fumar só cinco cigarros por dia.

Maria Zilda, então, foi alertada por ele sobre os riscos de desenvolver um câncer de pulmão. “Na minha idade não vai dar para viver muito mais anos”, completou ela, que já foi dada como morta na web quatro vezes.

A atriz aproveitou o papo descontraído para revelar como gostaria de morrer. “Eu vou morrer dormindo. Ou melhor, quero morrer numa festa, regada a champanhe”, divertiu-se.

O humorista, por sua vez, quis saber o que Maria Zilda quer ter registrada em sua lápide. A pergunta é comum no programa dele no canal pago. “Quando sou boa, sou boa. Quando sou má, sou melhor ainda”, respondeu.





