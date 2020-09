Vacina contra Covid-19: testes de Oxford são suspensos

Nesta terça-feira (08), a vacina contra Covid-19 que está sendo desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford teve seus testes suspensos. No Brasil, a mesma vacina está sendo testada em parceria com a Fiocruz.

A pausa no processo aconteceu após um paciente apresentar reações adversas durante testes no Reino Unido. De acordo com o site Stat, um porta-voz da AstraZeneca disse em um comunicado que o “processo de revisão padrão da empresa acionou uma pausa na vacinação para permitir a análise dos dados”.

A empresa não detalhou qual foi a reação adversa da vacina no participante do teste, mas fontes familiarizadas com o assunto disseram que ele está se recuperando.

O porta-voz descreveu a pausa como “uma ação de rotina que deve acontecer sempre que houver uma doença potencialmente inexplicada em um dos testes”. Ele também disse que a empresa está “trabalhando para agilizar a revisão do evento único para minimizar qualquer impacto potencial no cronograma do teste”.

Ainda não se sabe em qual fase dos testes a reação adversa apareceu, mas o Reino Unido – assim como o Brasil – já estava rodando a fase 3 do ensaio clínico. Considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um dos projetos mais promissores até o momento, a fase 3 da vacina de Oxford é a última etapa de testes em seres humanos para determinar sua segurança e eficácia.