Vagas de emprego em Fortaleza: 35 oportunidades abertas

Novas vagas de emprego em Fortaleza foram divulgadas. Com previsão de iniciar o funcionamento em outubro, no entanto, as oportunidades são de contratação imediata.

Sendo assim, os candidatos que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho podem conferir, a seguir, como se candidatar para preencher as vagas no restaurante.

Vagas de emprego em Fortaleza: novas oportunidades para trabalhar em restaurante

Se você busca uma vaga para trabalhar em restaurante, então temos a perfeita para você. Já que o gastrobar Zen Music Bar, localizado em Fortaleza, está com previsão para iniciar as atividades ainda em outubro.

Dessa forma, o estabelecimento está ofertando 35 oportunidades de contratação imediata. Então, confira as vagas de emprego, assim como o processo seletivo da empresa.

Você Pode Gostar Também:

Portanto, não perca tempo e envie seu curriculum para o cargo que mais se adeque a você! Além disso, você pode mandar essas informações para um amigo ou familiar próximo.

Vagas disponíveis

15 – Garçom;

2 – Bartender;

02 – Auxiliar Administrativo;

2 – Recepcionista;

4 – Cumim;

2 – Operador de Caixa;

02 – Cozinheiro;

2 – Pieiro;

4 – Auxiliar de Cozinha.

Candidate-se paras as vagas de emprego em Fortaleza

Não foi informado se é necessário possuir experiência de trabalho. Entretanto, se você tiver já vai ser um diferencial.

Portanto, os interessados devem encaminhar o seu currículo para o seguinte endereço de e-mail: [email protected]. No entanto, mande o quanto antes para não perder essa incrível oportunidade!

Sendo assim, mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! E, por fim, conquiste sua oportunidade de emprego em Fortaleza tão sonhada!