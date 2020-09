Vagas de emprego em Tecnologia: 100 oportunidades pela Cesar!

As vagas de emprego em tecnologia estão disponíveis pela Cesar! Trata-se do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife que está abrindo seleção de candidatos na área de tecnologia.

Estão sendo ofertadas, então, mais de 100 oportunidades de emprego em vários cargos no Rio de Janeiro, Manaus, Recife e também no modo remoto.

Vagas de emprego em tecnologia

Quem tiver interesse deve se inscrever pela internet. A empresa ainda não publicou as informações referentes ao salário dos funcionários. Fred Arruda, presidente da companhia, ressaltou que isso acontecerá conforme o valor do mercado.

Além disso, ele também esclareceu que não tem prazo para as vagas serem preenchidas. Inclusive, podem abrir oportunidades ao longo do ano.

Arruda ainda salientou que o trabalho em home office cresceu. Isto porque vivemos a pandemia do Covid-19. A presença física do funcionário, então, não é mais tão importante. Sendo assim, qualquer pessoa de qualquer região poderá disputar uma vaga.

No entanto, dependendo de como o projeto se tornar, é possível que seja preciso uma interação física.

O candidato que quiser concorrer a uma vaga sênior, portanto, precisará ter experiência comprovada na área de testes, desenvolvimento de software e ciência de dados. Conforme o presidente informou, o trabalho no Cesar atualmente está sendo feito, então, remotamente.

Vagas de emprego em Tecnologia para Recife

Analista de Negócios;

Cientista de Dados;

Eng. de Software Sr (Web);

Engenheira(o) de Testes – Júnior, Pleno e Sênior;

Engenheira(o) de Testes – Pessoa com deficiência;

UI Developer;

UX Designer;

Eng. SW Android Embarcado;

Eng. de Software (Android);

Eng. de Software – PCD;

UX/UI Designer – Pessoa com deficiência.

