Algumas das vagas de emprego ES exigem experiência no cargo. Por conseguinte, os interessados em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho podem conferir as funções disponíveis. Candidate-se através das orientações!

Vagas de emprego ES: Imetame divulga oportunidades

A Imetame divulgou nesta segunda feira, 28, novas oportunidades de emprego no Espírito Santo. Os profissionais vão trabalhar, portanto, em João Neiva, Ibiraçu e Aracruz. Os cargos são destinados para técnicos, mecânicos, especialistas e motoristas.

Além disso, os interessados devem realizar o cadastro no site oficial da empresa.

