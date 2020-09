Vagas de emprego no Alto Tietê: 730 oportunidades abertas

As vagas de emprego no Alto Tietê vão selecionar mais de 700 candidatos através de programas de encaminhamento nesta segunda-feira, 28, para diversas áreas. Os profissionais que estão buscando por uma oportunidade no mercado de trabalho podem conferir, a seguir, as vagas para Alto Tietê.

Vagas de emprego no Alto Tietê: mais de 700 oportunidades

As oportunidades são para diversas funções em Mogi das Cruzes, Santa Izabel, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Guararema e Itaquaquecetuba.

Mogi

Com mais de 90 oportunidades, a unidade de Mogi está com vagas em diversas áreas. Os interessados devem se candidatar via site, onde vão ter acesso as vagas disponíveis. Algumas das oportunidades são de auxiliar administrativo a estágio de arquitetura.

Vagas de emprego no Alto Tietê: PATs

Os postos de atendimento de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel estão com 124 oportunidades abertas. Os interessados devem acessar o aplicativo Sine Fácil ou CTPS Digital. Algumas das vagas são de serralheiro, chefe de cozinha, garçom, químico industrial e outros.

Suzano

São mais de 490 abertas no programa de encaminhamento de Suzano. Os candidatos podem enviar o currículo via e-mail [email protected]

Algumas das oportunidades são de consultor de negócios, carpinteiro temporário, pedreiro temporário e outros.

Vagas de emprego no Alto Tietê: Guararema

O programa de Guararema não está com atendimento presencial. Mas são mais de 20 oportunidades diferentes, interessados devem entrar em contato nos seguintes números: 4693-1717 e 4693-1432.

