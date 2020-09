Vagas de emprego para BH e região pelo Balcão BDMG

As vagas de emprego para BH estão disponíveis hoje (21), de acordo com as agências de trabalho. Pelo Sine Uai, há diversas oportunidades para contrato com carteira assinada. Veja, a seguir!

Vagas de emprego para BH e região

A Secretaria estadual de Desenvolvimento Social (Sedese) fez a divulgação na última sexta-feira (18), de novas vagas para a região de Belo Horizonte, área metropolitana e outras do estado. Conforme a Sedese, em Minas Gerais, são 3.896 oportunidades.

Já para a capital e região metropolitana estão disponíveis 838 vagas empregatícias. Dentre elas, são 45 funções para ajudante de carga e descarga e 30 para armador de ferros. Para portadores de deficiência, portanto, são 47 oportunidades e 11 vagas na Grande BH.

Inscrição

Para quem tiver interesse nas oportunidades, a recomendação é comparecer a uma das unidades do Sine Uai ou promover o acesso ao site do sistema Emprega Brasil.

Em seguida, basta realizar o cadastro. A secretaria também tornou disponível, portanto, o aplicativo Sine Fácil que pode ter download na loja virtual do celular. É possível realizar o primeiro acesso pelo site.

Oportunidades na área de Farmácia

A Hipolador divulga vagas para técnicos em refrigeração e em mecânica para atuar na fábrica da empresa que está localizada em Montes Claros. Quem tiver interesse na oportunidade deve apresentar formação técnica em refrigeração ou áreas afins, bem como os conhecimentos em informática.

Há também a necessidade de experiência em rotinas de manutenção de sistemas de ar condicionado e refrigeração. Para a função de técnico em mecânica, portanto, o interessado deve apresentar:

a formação na área;

conhecimentos em inglês;

informática básica.

Além disso, é preciso de experiência em rotinas de manutenção.

Inscrição

Para quem tiver interesse, é preciso enviar o currículo para o endereço eletrônico [email protected] Lembre-se, portanto, de incluir o nome da oportunidade pretendida no assunto.

Vagas de emprego Fhemig

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) realizou a abertura de processo de seleção para o contrato de advogado para trabalhar, portanto, na Administração Central da instituição. Ela está localizada na Cidade Administrativa. Os salários básicos para jornadas de 40h por semana, por conseguinte, compreendem a R$ 3.464,43.

Para se inscrever, os interessados devem atentar-se ao prazo final que é hoje (21). O acesso está disponível no link.

