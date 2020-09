Com medo de cair na primeira roça de A Fazenda 12, Luiza Ambiel fez um pedido para Jakelyne Oliveira ajudá-la a se livrar e não votar em ninguém da baia. Isso porque um dos peões que dorme no celeiro deverá ser puxado pelo mais votado da casa. “Se você colocar alguém da baia, vai me ferrar”, apelou a musa da Banheira do Gugu.

Luiza foi condenada a uma das vagas na baia ao perder a Prova de Fogo para JP Gadêlha e puxou com ela Fernandinho Beat Box. Victória Villarim, que está imune e também disputou a prova, teve o mesmo destino e indicou Mariano para completar o grupo. No entanto, nenhuma das duas se deu conta das regras da formação da roça para quem dorme ao lado do cavalo Lyon, se atentando apenas aos perrengues.

Além da certeza de que um deles irá para a roça, os peões da baia não podem dormir na sede, nem utilizar os chuveiros, pias e banheiro reservado de dentro da casa. Eles ainda são obrigados a deixar a festa mais cedo do que o restante dos participantes e usar um pijama xadrez à noite.

Nenhum peão da baia pode ser votado pelos peões da sede, apenas pelo fazendeiro da semana. Pelas regras das edições anteriores, um deles deve ser puxado pelo participante mais votado da casa para fazer companhia a ele na berlinda. A outra vaga fica com o peão votado por Jakelyne. Mas o trio ainda tem a chance de escapar da votação popular com a disuputa pelo chapéu de fazendeiro no dia seguinte.

Com a imunidade de Victória, Luiza Ambiel acredita que caso Jake indique Fernandinho para a berlinda, ela será a integrante da baia puxada para completar o trio de roceiros, já que as únicas opções serão ela e Mariano. “Ninguém vai puxar o Mariano, todos gostam dele. E ele deve ser bom de prova”, se preocupou a atriz.

“Mas não se preocupa com isso, quem escolhe é o público”, tranquilizou Jojo Todynho, que estava ouvindo o desabafo de Luiza. “Ah, eu sei. Mas não queria correr o risco assim, de cara, na primeira roça. Uma semana é pouco tempo para o público saber quem eu sou”, argumentou a atriz.

Em resposta, a Miss Brasil de 2013 apenas disse que está ciente da situação de Luiza, mas não prometeu nada. A única coisa que Jake afirmou é que não vai votar em nenhuma mulher. Em enquete realizada pelo ., Biel e Lucas Strabko, o Cartolouco, lideram parcialmente a preferência do público para que um deles seja a escolha da fazendeira.

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows na TV, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#11 – Escala de ‘ranço’ em A Fazenda 12: Quem são os odiados e os favoritos?” no Spreaker.

© 2020 . | Proibida a reprodução