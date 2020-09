Uma mulher que estava prestes a pegar o metrô na estação Corinthians-Itaquera, na zona leste de São Paulo, se revoltou em entrevista concedida ao Bom Dia SP, da Globo, desta sexta-feira (11). Assim que avistou a presença do repórter Bernardo Bortolotto no local, Viviane fez gestos com a mão indicando uma lotação de passageiros em meio à pandemia da Covid-19 e disparou: “Vai morrer um monte de gente!”.

Durante entrada ao vivo no telejornal matinal, o jornalista tentou, por alguns instantes, abordar alguém para conversar ao vivo, mas disse não querer atrapalhar o fluxo de pessoas apressadas para chegar ao trabalho. Foi aí que ele percebeu o interesse da moça em fazer um desabafo.

Apontando para dentro da estação, Viviane constatou: “Multidão, ó! Vai morrer um monte de gente! Olha o tanto de gente!”.

Na sequência, a usuária do metrô –que ia em direção ao bairro do Tatuapé– reclamou das autoridades, que orientam a população a evitar aglomerações, mas não proporcionam meios para que o distanciamento seja respeitado.

“Eles falam que a gente tem que se manter longe, quieta em um canto, que não pode se mover, mas a gente tem que trabalhar, tem que ficar na multidão, no ônibus cheio, metrô cheio…”, completou.

Viviane ainda reprovou o uso de máscara e criticou o governador João Doria (PSDB-SP): “Eu não consigo respirar, tenho falta de ar. Você acha isso legal? Não é, né? Ficar de máscara. E o governador está bem lá, né?!”.

Bortolotto encerrou a entrevista concordando com a indignação da passageira. “Ela já veio indignada de lá da escada, fazendo esses gestos. Um desabafo dela, que pega o metrô todos os dias e sabe das condições que enfrenta para chegar ao trabalho”, finalizou.

No retorno da transmissão ao estúdio, Rodrigo Bocardi agradeceu o repórter e partiu para a pauta seguinte, sem fazer comentários. Tal comportamento do apresentador, aliás, vem causando estranheza por parte do público desde o início da semana.

Isso porque as brincadeiras que ele fazia com Gloria Vanique ao vivo deixaram de existir. De acordo com fonte do ., a dupla levou uma bronca da alta cúpula do noticário sobre um exagero na descontração.

© 2020 . | Proibida a reprodução