Após flagrar Tina (Ana Hikari) e Anderson (Juan Paiva) na cama em Malhação – Viva a Diferença, Mistuko (Lina Agifu) tomará medidas drásticas para fazer a filha pagar caro pela ousadia. Apesar do casal ter apenas dormido junto, a médica decidirá mandar a adolescente para bem longe do rapaz pobre e negro. “Quero seu passaporte. Amanhã mesmo a gente vai tirar o visto. Você vai para o Japão!”, decretará a mãe.

Na novela teen da Globo, Mistuko ficará uma fera ao ver que a primogênita estava sozinha em casa com o irmão de Ellen (Heslaine Vieira). “Eu nunca imaginei tamanha falta de respeito! Noboru (Carlos Takeshi), vem aqui imediatamente!”, gritará a japonesa, chamando o marido. “Que isso, Tina? Na nossa casa?”, se indignará o comerciante.

“Pai, a gente só tava descansando”, argumentará a menina, assustada. “Eu tô vendo exatamente o que tá acontecendo aqui! Como é que você teve coragem de colocar esse rapaz aqui dentro?”, reclamará a preconceituosa. “Mãe, essa daqui também é minha casa, você queria que eu tivesse aonde com o meu namorado? A gente não tava fazendo nada demais”, rebaterá a rebelde.

“Você não subestima a minha inteligência, menina!”, berrará Mistuko, apontando o dedo na cara da herdeira. “Mistuko! Isso não adianta!”, alertará o patriarca. “Seu Noboru, eu posso explicar”, tentará falar Anderson, mas sem sucesso. “Ninguém quer ouvir o que você tem para dizer!”, interromperá a conservadora na temporada escrita por Cao Hamburguer.

Em seguida, o motoboy será expulso da casa, enquanto Tina será trancafiada no quarto pelos pais, que mais tarde aparecerão para avisar que o destino dela tomará um rumo diferente. “Até que enfim vocês apareceram. Achei que eu ia ficar presa até segunda-feira”, debochará a garota. “Pode ficar tranquila que você não vai mais ficar presa nesse quarto. Quero seu passaporte. Amanhã mesmo a gente vai tirar o visto. Você vai para o Japão!”, disparará a matriarca.

“Eu vou o que? Que história é essa de ir pro Japão, mãe? Tá maluca?”, questionará Tina. “Pelo contrário, eu já devia ter feito isso faz tempo! Você sabe que eu sempre sonhei em te ver cursando Medicina numa faculdade japonesa”, explicará a conselheira do colégio Grupo.

Ao saber que a mulher já arquitetou tudo e que sua tia até já está esperando por ela no país oriental, a jovem perceberá o plano para afastá-la de Anderson. “Você não tem escolha, Tina, já tá decidido! Você só tem me decepcionado ultimamente”, dirá a megera fria. “Eu me preocupo com o seu futuro. Esse namoro não vai te levar a lugar nenhum. Eu não vou permitir que você prejudique a sua vida”, finalizará Mitsuko.

Malhação – Viva a Diferença foi ao ar pela primeira vez entre 2017 e 2018. Atualmente, a novela é reprisada devido à pandemia da Covid-19, que forçou a interrupção das gravações de novelas inéditas.

