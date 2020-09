Jonatas (Felipe Simas) não acreditará nas boas intenções de Arthur (Fabio Assunção) em Totalmente Demais. Ao descobrir que Eliza (Marina Ruy Barbosa) recebeu um convite para passar um ano em Paris, o ex-morador de rua invadirá o apartamento do playboy e o enfrentará dizendo que ele não conseguirá separar a ruiva dele. “Vai quebrar a cara”, disparará o namorado da modelo.

Nos próximos capítulos da novela das sete da Globo, Eliza aceitará a proposta de trabalho internacional que receberá. Jonatas, que a essa altura já terá voltado a namorar com a ruivinha, apoiará a decisão da amada, mas ficará enciumado ao saber que Arthur irá com ela.

Apesar do orgulho que sente pela namorada, o funcionário da Bastille não acreditará nas boas intenções do ex da modelo e desconfiará que ele armou a viagem para tentar reatar o relacionamento com ela. A história não sairá da cabeça de Jonatas, que desabafará com Germano (Humberto Martins).

“Na carreira de uma modelo, passar por Paris é fundamental”, ponderará o empresário. “Eu sei, doutor! Mas precisava o playboy do Arthur ir junto? Babaca. Deve tá rindo da minha cara! Parece até que ele armou tudo isso de propósito!”, comentará. “Não tinha pensado nisso, mas vindo do Arthur”, concordará Germano.

Após a conversa, o assunto ficará martelando na cabeça do personagem de Felipe Simas, que decidirá ir ao apartamento de Arthur tirar satisfação. “Desculpa, Cida [Guida Vianna], minha bronca não é com você. Cadê o playboy? Quero falar com ele! Arthur!”, chamará ele, já entrando na casa aos gritos. “Que berreiro é esse? Ah, só podia ser o pobre proletário inconveniente!”, reagirá o agente.

Jonatas não enrolará e falará logo o que foi fazer ali. “Você não desiste, né, Arthur? De querer me separar da Eliza! Mas dessa vez você vai quebrar a cara!”, disparará o jovem. “A Eliza modelo foi criação minha e eu quero que o mundo admire o resultado do meu trabalho! Paris vai ser só a primeira temporada dela longe do Brasil! Aceita!”, provocará o dono da Excalibur.

Irritado ele perguntará o motivo de o rival ter que acompanhar Eliza na viagem. “Isso tudo é insegurança? Se sentiu ameaçado?”, rebaterá Arthur. Tentando não cair na provocação, o jovem dirá que está sentindo cheiro de armação.

O playboy expulsará Jonatas após a acusação. “Agora dá licença que eu não preciso ouvir esse tipo de absurdo na minha casa. E no caminho pra Curicica, pensa no que eu vou te dizer: não faz o ciumento, porque isso só vai atrapalhar a carreira da Eliza”, dirá.

A história da viagem para Paris só ficará pior quando Eliza começar a fazer aulas de de etiqueta na casa de Arthur para saber como se portar na capital francesa. O namorado reagirá cada vez mais enciumado até decidir romper de vez o namoro.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.

