Valdy Idalino é nome forte da família para voltar à Câmara de Vereadores

Filiado ao Partido Democrático Trabalhista – PDT de Penedo, o desportista e ex-vereador por Igreja Nova, Valdy Idalino, surge neste pleito eleitoral de 2020, como nome forte para que a família volte a ocupar uma cadeira no legislativo penedense, após o afastamento político do irmão Biu Idalino que foi vereador por seis mandatos consecutivos.

Até o ano passado, Valdy assumiu a Secretaria Municipal de Cultura em Igreja Nova, onde marcou sua passagem pela realização dos melhores torneios esportivos e carnavais do município.

Valdy defende projetos que atendam os anseios da juventude, levantando a bandeira do esporte amador e profissional, sendo incentivador das práticas esportivas para que os jovens busquem mais qualidade de vida através do esporte que traz saúde e educação para todos, levando a uma rotina fora do sedentarismo e ociosidade.

O pré-candidato a vereador terá seu nome aclamado em Convenção Municipal que acontecerá na próxima terça-feira, 15, na Câmara de Vereadores de Penedo.