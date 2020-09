Após tanto lutar contra o amor que sente por Teodora (Carolina Dieckmann), Quinzé (Malvino Salvador) irá finalmente ceder em Fina Estampa. O filho de Griselda (Lilia Cabaral) impedirá a ex-mulher de ir embora para Nova York, fará uma declaração de amor e uma proposta ousada: “Vamos sumir”, dirá ele, indo atrás da loira para impedir que ela viaje.

Na novela das nove da Globo, ao saber que Teodora embarcará para fora do país, Quinzé procurará a ex-pilantra até o aeroporto para impedir que ela vá embora. Quando o pai de Quinzinho (Gabriel Pelícia) chegar ao local, ficará sabendo que o avião já decolou.

Desolado, ele não conseguirá sair do aeroporto, e para sua sorte o vôo terá um problema, obrigando a aeronave a voltar ao Rio de Janeiro. Assim, o personagem de Malvino Salvador terá uma segunda chance de se declarar a periguete.

“Estou aqui para te dizer que te amo, quero ficar contigo e com o Quinzinho”, dirá ele, acrescentando que quer ser o marido dela novamente.

Teodora questionará sobre o filho que está esperando, e o irmão de Antenor (Caio Castro) afirmará que sabe que a criança é dele. “Desculpa, eu estava magoado, queria que você sentisse o mesmo que eu”, confessará.

Diante de todas as revelações, o casal fará as pazes e selará a volta com um beijão. Saindo do aeroporto, Quinzé levará Teodora para a antiga casa que eles moravam e fará uma proposta ousada. “Vamos sumir, deixar todo mundo sem saber onde é que estamos e tirar o atraso na nossa antiga cama!”, pedirá ele, sendo atendido pela mulher.

Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

