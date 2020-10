Várias oportunidades até sexta (2)

As vagas de emprego Praia Grande são destinadas a moradores da região, os mesmo precisam ter cadastro na unidade da cidade. As oportunidades são para garçonete, pizzaiolo, ajudante de cozinha e outros. Então, confira a seguir, como se candidatar a cada uma delas.

Vagas de emprego Praia Grande: Várias oportunidades

O PAT de Praia Grande divulgou diversas oportunidades que vão estar disponíveis até sexta-feira (2). As oportunidades são para trabalhar nas áreas de pizzaiolo, garçonete, esfiheiro, montador de móveis, ajudante de cozinha e torneiro mecânico.

Os interessados na vaga de torneiro mecânico precisam comprovar a experiência em máquina fresadora. Para a vaga de montador de móveis, o candidato deve ter mais de 21 anos, desejável veículo próprio e experiência.

Sendo assim, os interessados devem ir pessoalmente à unidade PAT até sexta-feira (2) para que possam tirar a carteira de encaminhamento.

No entanto, devido a pandemia, o PAT está com atendimento agendado. Cadastre seus documentos pessoais e o e-mail no site AgendaSP.

Qualquer dúvida ou esclarecimento podem ser realizadas via e-mail [email protected] ou pelo telefone (13) 3496-54003.

Atualize todos os dados de seu currículo e verifique os pré-requisitos das vagas.

Conquiste suas vagas de emprego Praia Grande!