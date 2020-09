Vasco vence clássico espetacular por 3 a 2, vai ao G-4 e mantém Botafogo na degola

Em um clássico muito agitado e emocionante, o Vasco venceu o Botafogo por 3 a 2, neste domingo, no Nílton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e retornou ao G-4 do torneio, a 3 pontos da liderança.

Os grandes protagonistas da partida foram os atacantes dos dois times, que viveram noite de gala e estufaram as redes do Engenhão em várias ocasiões.



1 Relacionado

O Vasco saiu na frente no 1º tempo, depois que a zaga alvinegra cometeu falha clamorosa e deu de bandeira para Ribamar mandar para dentro.

Logo na volta do intervalo, porém, Matheus Babi, o “Babigol”, bateu bonito de fora da área para igualar.

Daí em diante, o clássico ficou frenético e completamente imprevisível, com as duas equipes atacando loucamente e deixando todos de cabelo em pé.

Aproveitando cruzamento perfeito de Benítez, o matador Germán Cano recolocou o Cruzmaltino na liderança

Logo em seguida, Ygor Catatau acertou um lindo chute da entrada da área e venceu Diego Cavalieri para ampliar.

Parecia que a parada estava ganha, mas o Botafogo reagiu: em linda jogada de Kalou, “Babigol” apareceu na pequena área e descontou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Pouco depois, Babi teve chance de ouro para empatar, em um lance inacreditável.

Primeiro, o camisa 9 cabeceou no travessão. O lance voltou para o próprio centroavante, que bateu forte, mas viu Fernando Miguel impedir com a barriga.

Um verdadeiro milagre para garantir o triunfo vascaíno no Nílton Santos.

Com o resultado, a equipe de Ramon Menezes chega a 17 pontos e assume o 4º lugar do Brasileiro, 3 pontos atrás do líder Internacional.

Já o Bota tem apenas 9 pontos e está em 17º lugar, na zona do rebaixamento.

Ribamar comemora após marcar para o Vasco sobre o Botafogo Getty Images

Botafogo 2 x 3 Vasco

GOLS: Botafogo: Matheus Babi (2) Vasco: Ribamar, Cano e Ygor Catatau

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Marcelo Benevenuto (Kalou), Rafael Forster e Kanu; Kevin (Barrandeguy), Caio Alexandre (Luiz Otávio), Honda (Rentería), Bruno Nazáio e Victor Luiz; Rhuan (Pedro Raúl) e Matheus Babi Técnico: Paulo Autuori

VASCO: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo (Miranda), Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos, Marcos Jr e Benítez (Neto Borges); Ribamar (Ygor Catatau), Talles Magno (Bruno César) e Cano Técnico: Ramon Menezes

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

2º gol de Ribarmar em 17 jogos pelo Vasco na temporada

2º e 3º gols de Matheus Babi em 10 jogos pelo Botafogo na temporada

16º gol de Cano em 23 jogos pelo Vasco na temporada

1º gol de Ygor Catatau em 4 jogos pelo Vasco na temporada

5º jogo seguido sem vitória do Botafogo

Classificação

– Botafogo: 17º lugar, com 9 pontos

– Vasco: 4º lugar, com 17 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileiro.

Domingo, 20/09, 16h*, Coritiba x Vasco

Domingo, 20/09, 18h15*, Botafogo x Santos

*horário de Brasília