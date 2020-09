Call of Duty Black Ops: Cold War terá mais informações reveladas oficialmente no próximo dia 9 de setembro mas, antes disso, já caiu no fórum Reddit um vazamento do modo multiplayer em vídeo! Clique aqui para ver a postagem completa, com quase seis minutos de gameplay em baixa resolução.

Na partida vazada, podemos ver dois times em ação em um mapa que parece inspirado em Miami, nos Estados Unidos: um time precisa defender uma pessoa VIP, enquanto o outro precisa sequestrá-la.

Full 6 minute gameplay of Cold war from r/blackopscoldwar

Fãs de longa data também podem notar que está mais demorado abater os rivais, já que todos os personagens receberam um belo buff em sua energia. Aliás, a vida agora também é mostrada em barras sobre a cabeça dos personagens, e é possível resgatar companheiros caídos, da mesma forma que já acontecia em COD: Warzone.

Call of Duty Black Ops: Cold War será lançado em 13 de novembro de 2020 para PC, Xbox One e PlayStation 4, mas também terá versões para Xbox Series X e PlayStation 5 depois que os consoles forem lançados. O que você achou dos vazamentos? Comente a seguir!

Vazou o gameplay multiplayer de Call of Duty Black Ops: Cold War via Voxel