Veja 5 séries parecidas com Gossip Girl para matar a saudade

Neste sábado (19), fez 13 anos desde que a 1ª temporada de Gossip Girl foi lançada pela emissora The CW. A série acompanhava as vidas de jovens alunos do Ensino Médio do Upper East Side. Vidas que eram reportadas pela “garota do blog”.

A série foi exibida durante seis temporadas e serviu para alavancar a carreira de várias estrelas da cultura pop, como Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley e Chace Crawford.

Além disso, o programa da The CW se tornou referência para diversas outras séries voltadas ao público mais jovem.

Se você já assistiu Gossip Girl e está procurando outros programas no mesmo estilo, como drama adolescente ou embate causado por diferenças entre alunos ricos e pobres, além de mergulhar em tramas recheadas de mistérios, confira nossa lista com outras 5 séries parecidas com Gossip Girl!

Elite é uma série espanhola original da Netflix e, atualmente, conta com três temporadas. Na trama, somos apresentados a três novos alunos, pobres, e que ganharam uma bolsa de estudos para estudar em uma das principais escolas de elite da Espanha.

Após eles ingressarem no colégio, uma das alunas acaba sendo assassinada e isso acaba revelando todo um confronto entre os novos alunos bolsistas e os os mais ricos do colégio. As temporadas seguintes ainda lidam com o que aconteceu após o assassinato da jovem estudante.

Essa é outra série original da Netflix que, logo que foi lançada, foi comparada à Elite. Blood & Water é uma série sul-africana e apresenta uma trama cheia de mistérios na Cidade do Cabo. A história é baseada em um acontecimento real que chocou o país africano e segue uma jovem aluna que ingressa em uma escola de elite do país e que, ao conhecer uma nova colega, começa uma investigação por conta própria para saber se ela pode ser sua irmã que foi sequestrada quando ainda era criança.

A série mais nova da lista, foi lançada no streaming da Netflix em abril de 2020. Outer Banks é uma ilha paradisíaca dividida entre ricos e pobres. Lá, um jovem resolve convidar três amigos para passarem o verão curtindo juntos. No entanto, pouco depois, eles acabam descobrindo um barco desaparecido que pode levá-los a encontrar um lendário tesouro. O problema é que eles não são os únicos atrás disso.

One Tree Hill traz a história de dois meios-irmãos. Enquanto um foi criado pelo pai rico, o outro foi criado pela mãe, mais pobre. Porém, ambos possuem muito talento para o basquete, e as vidas dos dois se cruzam quando eles começam a jogar pelo time da escola.

O pai, que teve o sonho de ser jogador de basquete profissional, fará de tudo para que o filho criado por ele possa se tornar o que ele não foi, nem que para isso ele precise passar por cima do seu filho renegado.

Disponível no Globoplay.

A série mostra a história de cinco amigas que tem suas vidas mudadas após o desaparecimento de uma delas. Elas começam a receber mensagens de um desconhecido sobre um segredo delas envolvendo o sumiço de sua amiga. Será que elas estão envolvidas nesse mistério?

Disponível na Netflix.