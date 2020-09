Veja 5 séries parecidas com Lucifer para esperar o final da 5ª temporada

Se você também já terminou a 1ª parte da 5ª temporada de Lucifer e não sabe o que fazer até a estreia do restante, este é o texto certo para você. O novo ano foi dividido em duas partes de oito episódios cada, e a sequência inicial acaba de uma forma totalmente surpreendente, com a chegada de Deus para separar a briga de Lucifer e Miguel.

Os novos episódios devem ter um foco diferente em como o Diabo vai lidar com a chegada do pai. Infelizmente, a continuação ainda não teve a data de estreia divulgada pela Netflix, mas deve ser lançada no primeiro semestre de 2021. Enquanto isso não acontece, separamos algumas séries parecidas para você pode maratonar.

1. Forever (The CW)

Forever, assim como Lucifer, tem um bonitão resolvendo crimes. E ele tem o próprio superpoder: a imortalidade. Dr. Henry Morgan trabalha como médico legista para o Departamento Policial de Nova York e é parceiro da detetive Jo Martinez. Mesmo com apenas uma temporada, vale a pena assistir.

2. Constantine (The CW)

Outra série parecida com Lucifer que você não pode deixar de conferir é Constantine, afinal tem um detetive que investiga inúmeros casos sobrenaturais (e, é claro, também é bonitão). Porém, o que realmente chama atenção é que Constantine compartilha uma história com Lucifer nos quadrinhos da DC. Quem sabe, no futuro, a Netflix faça um crossover dos dois personagens.

3. Rush (Amazon Prime Video)



Se você quer ver um pouco mais de Tom Ellis, Rush é perfeita para maratonar. Embora não fique sem camisa por tanto tempo, o ator interpreta Dr. William P. Rush, um médico que atende a clientes particulares em suas mansões. Ou seja, ele é tão pecador quanto Lucifer.

4. Moonlight (The CW)

Também com apenas uma temporada, Moonlight é parecida com Lucifer por ter um vampiro resolvendo crimes. Se você curtiu o Rei do Inferno solucionando mistérios em Los Angeles, provavelmente vai gostar de conferir a história de Mick St. John e Beth Turner, a jornalista com quem ele flerta. Familiar, não é mesmo?

5. Sleepy Hollow (Hulu)

Não podemos deixar de citar Sleepy Hollow como uma das séries parecidas com Lucifer. O sobrenatural é o grande foco desse seriado que segue a trajetória de uma detetive que encontra um parceiro também sobrenatural. Os episódios são repletos de romance, terror e comédia, embora a história pareça um pouco suspeita: juntos, eles vão em busca de um Cavalo Sem Cabeça que assombra o ex-presidente George Washington depois de ele ter acordado de uma soneca de 200 anos.

E aí, qual dessas você vai maratonar enquanto espera a 2ª parte da 5ª temporada de Lucifer? Deixe seu comentário a seguir.