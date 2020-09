‘Veja o lado bom’ · .

Após Chris Evans postar acidentalmente a imagem de seu próprio pênis em seu perfil no Instagram, Mark Ruffalo mandou uma mensagem para o colega por meio do Twitter. Além de consolar o amigo pela situação embaraçosa, o ator aproveitou para fazer uma crítica à gestão do presidente Donald Trump nos Estados Unidos.

“Irmão, enquanto Trump estiver na Presidência não há nada que você possa fazer para se envergonhar. Veja… lado bom”, escreveu Mark Ruffalo. No domingo (13), o nome dele foi um dos assuntos mais comentados na rede social por isso.

Confira a mensagem original de Ruffalo:

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

No sábado (12), Chris Evans cometeu o ato falho ao compartilhar o vídeo de uma brincadeira em família e, no final, a imagem de um pênis apareceu no registro. Os seguidores dele logo notaram, e a foto viralizou na internet. A maior parte dos fãs parabenizou o ator por seus atributos.

“Chris Evans está sempre de parabéns”, disse uma internauta identificada como Carolina. “Chris Evans, não é o seu aniversário, mas você está de parabéns viu! Não vou mentir”, opinou Wesley Braga.

Após os comentários iniciais, no entanto, alguns fãs do ator iniciaram uma campanha para evitar que a foto íntima continuasse sendo divulgada nas redes sociais.

“Por favor não compartilhem os nudes do Chris Evans. Ele compartilhou acidentalmente e logo deletou. Ele tem ansiedade e já teve ataques de pânico, e provavelmente não está muito bem agora. O fato dele ser homem não muda isso”, disse Sofia Bittencourt. Confira os comentários:

Chris Evans não é seu aniversário mas vc tá de parabéns viu não vou mentir pic.twitter.com/6hJ0gxrEp9

— Wesley o Xará do Safa (@wesley_braga_) September 12, 2020

Chris Evans sempre está de parabéns

— carolina (@Anaabanana__) September 12, 2020

Por favor não compartilhem os nudes do Chris Evans. Ele compartilhou acidentalmente e logo deletou.Ele tem ansiedade e já teve ataques de pânico, e provavelmente não está muito bem agora. O fato dele ser homem não muda isso. Vocês não gostariam se fosse com vocês. Tenham empatia! pic.twitter.com/MACi1ZG3yF

— Sofia Bittencourt (@sofiabittt) September 12, 2020

