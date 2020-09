veja os maiores artilheiros por seleções em atividade

Nesta terça-feira, Cristiano Ronaldo anotou dois gols diante da Suécia e chegou a marca de 101 tentos com a camisa de Portugal.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Com isso, o português se isolou ainda mais na liderança da artilharia de seleções entre jogadores que ainda atuam no futebol. O nome curioso da lista, porém, vem na segunda posição.

Desconhecido pela grande maioria de fãs de futebol, Sunil Chhetri está a frente de nomes como Messi e Neymar.

Arte ESPN

Atualmente jogador do Bengalaru, da Índia, o atacante indiano tem 72 gols pela seleção nacional, o que coloca o Capitão Fantástico como o segundo maior artilheiro ativo entre seleções.

Completam o top 5 Lionel Messi, 3º com 70 gols, Neymar e Lewandowski, 4ºs empatados com 61, e Dzeko e Suárez, empatados com 59 na quinta colocação.