veja tenistas que, como Djokovic, foram desclassificados em um Grand Slam

Desclassificado do US Open por acertar uma bolada em uma das juízas de linha, Novak Djokovic entrou para o grupo de tenistas que, por um momento de destempero intencional ou não, foram expulsos de Grand Slams, os principais torneios do circuito do tênis.

Antes do sérvio, três casos ficaram marcados, sendo dois na chave de simples, com o americano John McEnroe e o inglês Tim Henman, e um na categoria duplas, protagonizado pelo brasileiro Gustavo Kuerten.

Adorado no mundo do tênis pelo jeito boa-praça e sua personalidade carismática, Guga já perdeu a cabeça e foi expulso do torneio que mais amava disputar: Roland Garros. Aconteceu em 1998, em um jogo de duplas em que o ex-número 1 do mundo atuava com o compatriota Fernando Meligeni.

Nas quartas de final contra Patrick Rafter e Jonas Bjorkman, Guga se irritou com o que ele considerou erros seguidos do juiz e atirou a raquete. Em sua biografia, o brasileiro fala que queria acertar a sua área técnica, mas o objeto voou até acertar o ombro de um torcedor. A dupla foi desclassificada, e Guga ainda arcou com uma multa de 7 mil dólares.

Gustavo Kuerten, o Guga, em jogo de Roland Garros em 1998 Antonio Ribeiro / Getty Images

Três anos antes, em Wimbledon, Tim Henman foi desclassificado por um movimento parecido ao de Djokovic. O britânico de 21 anos acertou a bola na cabeça da boleira Caroline Hall, que chegou a cair no chão, pela dor, e a chorar após o impacto da pancada.

O tenista se desculpou com a pegadora de bolas no dia seguinte, quando a presenteou com um buquê de flores e posou para fotos de maneira carinhosa com Caroline. No entanto, nem a postura gentil impediu Henman de ser eliminado do torneio mais prestigiado do tênis.

Tim Henman beija Caroline Hall após oferecer buquê de flores por incidente em Wimbledon Fiona Hanson / Getty Images

Quem também não escapou de uma desclassificação precoce foi John McEnroe. Famoso pelos “chiliques” em quadra e o jeito reclamão, o americano sentiu o golpe em janeiro de 1990, na disputa das oitavas de final do Australian Open.

McEnroe acabou expulso por acumular três advertências na partida contra o sueco Mikael Pernfors: a primeira por intimidar a juíza de linha, a segunda por arrebentar a raquete no piso e a terceira por ofender o juiz de cadeira. Eliminado, o americano ficou inconformado com a decisão, mas teve que acatá-la.

John McEnroe conversa com juiz de cadeira durante jogo do Australian Open em 1990 Getty Images

Outra desclassificação marcante no mundo do tênis aconteceu em junho de 2012, no ATP 250 de Queen’s, em Londres. O argentino David Naldanbian se irritou com um erro não forçado no segundo set da final contra o croata Marin Cilic e chutou violentamente uma placa publicitária.

O problema: logo atrás dela estava um juiz de linha, que ficou com a canela sangrando ao se chocar com pedaços da placa espatifada. Nalbandian obviamente perdeu o título, foi obrigado a devolver a premiação destinada ao vice, de 45 mil euros, e não somou nenhum ponto pela campanha.

David Nalbandian acabou desclassificado da final do torneio de Queen’s de 2012, em Londres Matthew Lewis / Getty Images

Algo parecido acontecerá com Djokovic. Grande favorito ao título em Nova York, o número 1 do mundo perdeu todos os pontos que ganharia no US Open deste ano, e foi obrigado a devolver todo o valor da premiação, em torno de 250 mil dólares (R$ 1,3 milhão).

Além disso, jogou fora a chance de se aproximar ainda mais dos rivais Roger Federer e Rafael Nadal, que possuem 20 e 19 títulos de Grand Slams, respectivamente. Djokovic está com 17.