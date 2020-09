Velozes & Furiosos 9: filme terá sequência no espaço

A franquia Velozes & Furiosos costuma apresentar as sequências de ação mais frenéticas que o cinema tem visto nos últimos anos. E agora, isso deve ganhar um novo patamar. De acordo com Michelle Rodriguez, o 9º filme terá uma cena no espaço.

Durante uma entrevista à rádio Sirius XM, Rodriguez afirmou que este deveria ter sido um dos segredos dessa sequência, mas graça ao adiamento por conta da pandemia do novo coronavírus, a informação vazou. A atriz também confirmou que não foi a personagem dela que fez a cena, mas não deu mais detalhes sobre isso.

“Ah, não. Como vocês descobriram isso? Vê o que acontece? As pessoas começam a falar nos bastidores, cara”, disse a atriz. “Quando um filme não é lançado e as pessoas esquecem dele, as coisas vazam. Não era para ninguém saber disso. Bom, eu não sou sortuda o suficiente para ir para o espaço”.

Rodriguez também falou sobre as personagens femininas neste em Velozes & Furiosos 9. Segunda a atriz, houve uma roteirista mulher que revisou o texto final e procurou dar mais participação às mulheres. Ela também destacou que Justin Lin estava preocupado em oferecer mais atenção às personagens femininas.

“Tivemos uma roteirista mulher e ela se dedicou muito a isso, acredito”. “Graças a… Justin Lin. Pudemos dar um pouco mais de atenção e amor às garotas nesse filme. E por isso tenho muita esperança que isso transpareça no produto final”.

Em Velozes & Furiosos 9 Dominic Toretto tenta levar uma vida tranquila com Letty e seu filho, quando seu irmão Jakob, um piloto e assassino profissional, retorna à vida de Dom.

Com direção de Justin Lin, que já trabalhou em outros 4 filmes da franquia, o elenco do longa conta ainda com Vin Diesel, Charlize Theron, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Sung Kang, Helen Mirren, Michael Rooker e John Cena.

Velozes e Furiosos 9 tem estreia prevista para o dia 2 de abril de 2021.