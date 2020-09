Rafael Vanucci, filho de Vanusa, reuniu a imprensa no início da tarde desta quinta-feira (10), na porta do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (SP), onde a artista está internada com pneumonia. Emocionado, ele desabafou sobre os boatos que envolvem a cantora, que está debilitada, pesando apenas 40 kg e sem alguns dentes. “Ver sua mãe definhar não é fácil”, disse.

Vanusa foi internada no centro médico no sábado (5). Desde então, Vanucci tem recebido críticas por mantê-la em um hospital público. Durante a semana, surgiram boatos de que ela teria sido abandonada pela família.

Ela sofre de Alzheimer, perdeu a capacidade de raciocínio e não reconhece mais as pessoas. De acordo com o filho, os parentes nunca se afastaram dela, pelo contrário, prezam por sua imagem, pois ela já não é mais a artista que o público conheceu.

Em entrevista para a imprensa, exibida no A Tarde É Sua, da RedeTV!, o empresário falou sobre a internação da mãe. “Ela começou a tomar os antibióticos e está evoluindo estavelmente. Não tem ajuda de oxigênio para respirar, não tem suspeita de Covid-19. Ela está acordada e consciente. Claro, ela tem uma confusão mental por conta da demência”, relatou.

“A previsão de alta é muito difícil de dar. A gente não sabe dizer. Depende da reação do corpo dela. Até agora, o que posso dizer é que o corpo dela está reagindo maravilhosamente bem como o médico informou”, completou.

Vanucci rebateu os julgamentos por internar Vanusa em um hospital público. “Ela é um ser humano como qualquer outro. Podem entrar no hospital e ver, aí vocês vão me dizer se ela está sendo bem cuidada ou não. Foi uma decisão minha manter minha mãe aqui. Assumo toda ou qualquer responsabilidade por isso”, afirmou.

Vanusa está com 40 kg

Nos últimos dias, surgiram boatos de que a compositora estaria com feridas pelo corpo e sem os dentes. À imprensa, o cantor explicou as questões em detalhes. “Ela tem uma lesão no calcanhar esquerdo, mais ou menos de um centímetro e meio que já está sendo tratada”, iniciou.

“Na verdade, não são escaras no corpo da minha mãe. São coisas que acontecem com idosos. O idoso passa por isso e tem problemas na pele. Ela está há três anos acamada, tanto que na clínica ela emagreceu 40 kg. Ela pegou uma doença na água e emagreceu, foi perdendo os movimentos, anda com cadeira de rodas e tem que ser contida. Uma série de coisas”, desabafou.

“Ela tomou várias injeções no braço e fica roxo. Minha mãe tem 40 e poucos quilos, uma mulher que tinha 70 quilos. Ela tem um roxo aqui [no braço], ela já bateu o braço, por ser frágil, ficou roxo”, esclareceu.

O herdeiro também confirmou que, infelizmente, Vanusa perdeu parte dos dentes. “Minha mãe sofre com os dentes há 15 anos. Muitas vezes tentamos fazer tratamentos. Há mais de dez anos os médicos não autorizam fazer o tratamento pela quantidade de quilos que ela tem, pela debilidade dela”, confidenciou.

“Ela não pode arrancar os dentes que sobram na boca. A levamos em dois especialistas, particulares e pagos por mim, para fazer a análise e nenhum dos dois e nenhum médico autorizou”, desabafou.

“Hoje eu estar aqui falando com vocês não é fácil. É muito difícil para mim e para a minha família. Eu não escondi minha mãe. O que eu fiz foi o que todo filho faz com a sua mãe, que é preservá-la”, completou.

Família quer preservar a cantora

Vanucci revelou que o cuidado com a imagem de Vanusa se deve também por experiências traumáticas do passado. “Em 2009, quando minha mãe foi internada pela primeira vez, teve uma equipe de imprensa, um programa de televisão, que tentou invadir a clínica que ela estava”, lamentou.

“Você acha que a minha mãe, uma artista com 40 anos de carreira, quer vir aqui debilitada e sem dente na boca para que vocês façam imagem e fotos? Você acha que eu como filho quero isso? Nunca vou expor minha mãe a nada”, ressaltou.

Ele explicou que a intérprete de Manhãs de Setembro estava internada em uma clínica para idosos em Santos. Apesar de ele morar em Goiânia (GO), a escolha da unidade se deu por uma de suas irmãs morar em uma cidade próxima.

Segundo ele, com a pandemia do novo coronavírus, o centro médico avisou a família que alguns pacientes e enfermeiros tinham testado positivo para Covid-19. Diante disso, Vanusa foi levada para a casa de uma das filhas. Vanucci narrou os cuidados com a mãe para rebater os comentários de que ela estaria sem amparo.

“Minha mãe passou dois anos sendo cuidada em casa. Chegou um momento em que passaram mais de dez enfermeiras e que não conseguiam cuidar dela. As pessoas esquecem que ela foi artista, sempre morou sozinha e não aceitava ninguém na casa dela. Chegou num ponto que não pude mais deixá-la em casa e tive que transferir para uma clínica”, relembrou.

“O processo [da doença] da minha mãe acontece há mais de 15 anos. Não começou ontem. Há 15 anos, onde estavam essas pessoas que estão acusando e falando? Eu estava cuidando da minha mãe fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Eu e minha família. Vou cuidar dela para o resto da minha vida”, finalizou.

