Vereadores e servidores de São Brás são presos em operação contra desvio de recursos públicos

Dois vereadores do município de São Brás foram presos em uma operação da Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (28), acusados de desviar verba da Câmara Municipal. Mais três servidores públicos também foram detidos pelos policiais.

Entre os presos está o presidente da Câmara de São Brás, Antônio Bezerra Filho, e o vereador Klinger Quirino. Os policiais cumpriram mandados de prisão em Maceió, São Brás e Porto Real do Colégio.

A operação ocorreu após investigação realizada pela Delegacia de Roubos da Capital (DERC) e Delegacia de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (DECCOTAP), sob coordenação dos delegados Thiago Prado e Antônio Edson, os mandados de prisão, busca e apreensão foram expedidos pela 17a Vara Criminal da Capital.

De acordo com os delegados, até o momento foram presas cinco pessoas, sendo dois vereadores e três servidores da Câmara Municipal, além do cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Brás, Porto Real do Colégio e no condomínio Aldebaran, em Maceió. Foram apreendidos diversos documentos de cunho eleitoral, três armas de fogo e alta quantia em espécie.

A operação contou com o apoio operacional de equipes da Gerência de Polícia Judiciária da Região 1 (GPJ1), Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Asfixia e Tático de Grupos de Resgate Especial (Tigre), da Polícia Civil.

Detalhes do caso e da operação serão passados posteriormente, tendo em vista que a operação segue em curso ao longo do dia com análise das provas coletadas e tomada de depoimentos dos suspeitos presos.

Fonte: Cadaminuto