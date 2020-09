Vestibular 2020/2: UFSC divulga novo cronograma

O Vestibular 2020/2 da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) estava previsto para ocorrer nos dias 5 e 6 de julho. No entanto, com o avanço do cenário de pandemia da Covid-19, ainda em abril a UFSC suspendeu as provas do Vestibular 2020/2.

Nesse sentido, a universidade optou por não realizar provas e usar as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para fazer seleção dos candidatos.

Assim, com o cancelamento das provas, a UFSC terá como critério exclusivo para ingresso, no segundo semestre de 2020, as notas de cada candidato no Enem. Desse modo, os candidatos poderão usar as notas do Enem de 2017, 2018 ou 2019.

O edital do Vestibular 2020/2 ainda não foi divulgado. Contudo, o cronograma já está disponível.

Novas datas

A universidade já havia indicado que as inscrições seriam a partir de outubro, mas apenas agora divulgou o cronograma completo do Vestibular 2020/2 com o novo formato.

Assim, o período de inscrições para o segundo semestre abre no dia 13 de outubro deste ano e vai até o dia 27 do mesmo mês. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente no site do processo seletivo. Clique aqui para acessar.

Já o resultado preliminar do processo seletivo deverá ser divulgado no dia 14 de dezembro de 2020. Então, os candidatos não contemplados com vaga poderão entrar com recurso a partir do dia seguinte, 15 de dezembro.

Cronograma completo

Período de inscrição: de 13/10/2020 até 27/10/2020 ;

; Confirmação preliminar da inscrição: 30/10/2020;

Correção dos dados de inscrição: até 05/11/2020;

Divulgação da relação de inscritos: até 10/11/2020;

Prazo para recurso de inscrição indeferida: 11/11/2020;

Resposta dos recursos: até o 13/11/2020;

Confirmação de inscrição definitiva e relação candidatos/vaga: 17/11/2020;

Divulgação do resultado preliminar: a partir de 14/12/2020 ;

; Recurso do resultado: a partir de 15/12/2020;

Resposta dos recursos: a partir de 21/12/2020.

