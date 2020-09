Vestibular: 5 importantes obras do Cubismo

O cubismo foi uma das vanguardas europeias do século XX. Assim, surgido na França, em um período de quebra dos padrões estéticos, o cubismo trazia nas suas obras a valorização das formas geográficas.

Apesar de se fazer mias forte nas artes plásticas, o cubismo se fez presente na ciência e também na literatura. Desse modo, influenciou todo um período.

Assim, pensando na importância do movimento e na sua presença no Enem e em vestibulares tradicionais, apresentamos cinco das obras mais relevantes do cubismo, confira!

1. Pietá (1924)

A obra Pietà é do pintor brasileiro Vicente do Rego Monteiro está atualmente no acervo do Museu de Arte Contemporânea, em São Paulo. Como é possível observar, é marcado pelas formas geométricas com cores neutras.

2. Guernica (1935)

Uma das mais famosas obras do período, Guernica é de um dos maiores representantes do cubismo, o pintor Pablo Picasso. Na obra, Picasso retrata uma cena de guerra tendo, então, como inspiração a Guerra Civil Espanhola.

3. Sad Young Man on a Train (1911–12)

Já a obra Sad young man on a train é de Raymond Duchamp-Villon, um grande escultor cubista que inovou dentro do movimento. Nesse sentido, sua obra apresenta efeitos de movimento. Assim, havia a quebra dos desenhos sistemáticos.

4. As senhoritas d’Avignon (1907)

Também muito famosa, a obra As senhoritas d’Avignon, também de Pablo Picasso, é a primeira obra considerada completamente cubista. A obra mostra mulheres nuas em traços geométricos e está atualmente em um museu de Nova York.

5. Casas em L’Estaque (1908)

Por fim, apresentamos Casas em L’Estaque. Essa obra é de Georges Braque, um dos fundadores do cubismo. A tela de paisagem urbana é toda constituída de casas em formato de cubo.

