Vestibular: Conheça “Os Lusíadas”, obra de Luís de Camões

Publicado em 1572 , o poema épico Os Lusíadas é a obra prima de Luís Vaz de Camões, escritor português.

Em sua epopeia clássica, Camões se inspirou na Odisseia de Homero e na Eneida de Virgílio. Desse modo, o poema narra os grandes feitos do reino de Portugal na época das grandes navegações.

Ao narrar a trajetória de Portugal pelos mares “nunca dantes navegados”, Camões enaltece os feitos heroicos do povo português considerando como acontecimento central a descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama em 1497/99.

De gênero épico, o poema, que é também uma narrativa, se divide em dez cantos. Esses dez cantos, por sua vez, são subdivididos em estrofes de oito versos. Assim, Os Lusíadas é composto de 1102 dessas estrofes, ou 8816 versos, todos decassílabos.

Tradicionalmente, como um poema épico, a epopeia se divide em cinco partes maiores. Assim, o texto tem a Proposição, a Invocação, a Dedicatória, a Narração e o Epílogo.

Desse modo, na proposição, o poeta apresenta os feitos dos navegadores portugueses como o tema que será cantado. Já na invocação, o poeta invoca o auxílio das musas do rio Tejo, as Tágides, que irão inspirá-lo na composição da obra. Ainda no primeiro canto, há a dedicatória do texto ao rei Dom Sebastião.

Em seguida, vem a narração, que traz os detalhes da viagem de Vasco da Gama. Desse modo, a narração consiste efetivamente na matéria do poema, se estendendo desde a estrofe 19 do Canto I até o Canto X, na estrofe 144.

Por fim, o poema é concluído no epílogo, no qual o poeta passa a se lamentar por não ser ouvido e lamenta também a situação do reinado após feitos tão grandiosos.

Entre as partes de destaque da obra figuram o episódio de Inês de Castro, o do Velho do Restelo e também o episódio do Gigante Adamastor.

