Vestibular: Conheça “Úrsula”, obra de Maria Firmina dos Reis

O romance Úrsula teve sua primeira publicação em 1859 e se trata do primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. Além disso, pode ser considerado o primeiro romance da literatura afro-brasileira.

A obra de Maria Firmina dos Reis foi escrita em 3ª pessoa e é estruturada em 20 capítulos. O enredo se dá em torno de uma trágica história de amor entre dois jovens, Úrsula, uma moça humilde e desamparada, e Tancredo, que é um nobre bacharel.

Apesar de parecer um romance trivial, em Úrsula, Maria Firmina se destoa dos demais autores que publicaram no período do Romantismo. Ao contrário da maioria, a autora não se centra em um nacionalismo exacerbado, mas fornece ao leitor uma narrativa perpassada pelos dramas dos escravos.

Assim, a figura do Comendador, tio de Úrsula que se opõe tiranicamente ao romance da jovem com Tancredo, representa também a figura do senhor cruel que explora a mão de obra cativa até o limite.

Há entre as personagens principais três pessoas negras: Túlio, Susana e Antero. A partir dessas personagens e do tratamento dado a elas no livro, a autora expõe uma visão realística sobre a escravidão.

As três personagens surgem na narrativa de forma discreta, mas ganham notoriedade em seu desenvolvimento. Assim, Maria Firmina se coloca de forma política e faz uma denúncia de injustiças através de seu romance.

Nesse sentido, a partir das suas personagens, a autora confronta a ideia que existia na época de que o negro era ruim por natureza e retrata elementos da cultura negra como fortes e positivos.

Úrsula está disponível para download gratuito. Clique aqui.

Sobre a autora

Maria Firmina dos Reis (1822-1917) foi primeira mulher a publicar um romance no Brasil, apesar de ter se mantido em anonimato durante a vida.

A autora nasceu no Maranhão e, com história marcada pelo pioneirismo, a escritora fundou a primeira escola mista gratuita na sua região. Além disso, Maria Firmina foi também a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão para exercer função de professora.

