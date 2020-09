Vestibular: UPE prorroga período de inscrição para o SSA 2021

A Universidade de Pernambuco (UPE) prorrogou as inscrições para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) de 2021 até o dia 30 de setembro de 2020.

O SSA é o processo de ingresso na UPE, então, é uma das formas que os estudantes interessados têm de ingressar em um curso de graduação na universidade. Assim, com a prorrogação, os candidatos que não concluíram suas inscrições no SSA têm novo prazo para completar o processo e finalizar a inscrição.

De acordo com a universidade, o prazo para o pagamento da taxa via boleto bancário é até o dia 08 de outubro de 2020. O pagamento da taxa no valor de R$ 100, 00 é obrigatório para a conclusão da inscrição.

Além disso, o candidato deve ter CPF próprio e conta de e-mail válida para realizar a inscrição, que deve ser feita exclusivamente pela internet.

Clique aqui para acessar a página de inscrição do SSA.

Além do SSA, é possível ingressar na UPE através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, das 3.460 vagas ofertadas pela UPE, metade é do SSA 2021 (1.730) e metade é do Sisu de 2021 (1.730).

Você Pode Gostar Também:

Além disso, nos dois processos de ingresso, 20% das vagas são reservadas para o sistema de cotas da UPE.

Datas das provas do SSA 2021

I SSA: 31/01 e 01 de fevereiro de 2021 (manhã);

II SSA: 31/01 e 01 de fevereiro de 2021 (tarde);

III SSA: 04 e 05 de fevereiro de 2021 (manhã).

A previsão para publicação dos resultados do SSA I e II é dia 30 de maio de 2021. Já a divulgação dos candidatos classificados do SSA III será no dia 6 de abril de 2021, quando deve ser publicado também o edital de matrícula.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre educação.

Leia também Enem 2020: Inep abriu o período de inscrição para a RNC.