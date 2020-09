Vice-prefeito Ronaldo Lopes fala sobre mais investimentos para Penedo

Penedo começa setembro com duas ótimas notícias, ambas divulgadas pelo vice-prefeito Ronaldo Lopes nesta quarta-feira, 02. A primeira é a retomada das obras da rodovia entre Penedo e Pindorama e a segunda a pavimentação de ruas na cidade, investimentos desenvolvidos em parceria entre a prefeitura e o governo estadual.

“Nós temos um governador aliado, Renan Filho gosta muito de Penedo, abraça todas as causas e não mede esforços para atender as reivindicações que eu e Marcius temos feitos a ele”, explicou o vice-prefeito ao repórter Rafael Medeiros.

Abordado para a entrevista quando inspecionava a obra de urbanização da orla do Bairro Santo Antônio, o tradicional Barro Vermelho, o engenheiro civil comentou a retomada da pavimentação da estrada entre Penedo e Pindorama, a rodovia AL-105.

O investimento iniciado quando Lopes esteve à frente do DER Alagoas foi incorporado ao projeto de recuperação e construção de rodovias estaduais por Renan Filho, responsável por colocar Alagoas entre os estados com melhor malha rodoviária do Brasil.

“Eu deixei essa infraestrutura pronta e o governador Renan Filho foi retomando”, disse Lopes sobre o projeto elaborado, licitado e iniciado durante sua gestão no Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas.

Foram cinco quilômetros de pavimentação da AL-105 e a construção de duas pontes, principalmente no povoado Manimbu, comunidade isolada de seu principal acesso até a Cooperativa Pindorama por falta da ponte sobre o Rio Perucaba.

Após vintes anos de abandono, a obra feita por iniciativa de Ronaldo Lopes viabilizou novamente o escoamento da produção agrícola e o fluxo de pessoas entre Penedo e Coruripe, no trecho mais curto do que os percursos pela AL 101 Sul e BR 101.

A obra que gera novo impulso econômico para o Litoral Sul e o Baixo São Francisco está próxima de ser concluída. Na segunda-feira, 31, a ordem de serviços foi assinada pelo governador Renan Filho, ato que bota mais 16 quilômetros de asfalto na AL-105.

Além dessa boa notícia, que aguarda apenas a paralisação das chuvas para sair do papel, Ronaldo Lopes informou a ampliação da pavimentação de ruas da cidade.

“Foi um projeto que nós fizemos pela prefeitura que vai asfaltar ruas e resolver problemas de drenagem e o governador deve dar essa ordem de serviço aqui mesmo, em Penedo, na próxima semana”, informou o vice-prefeito de Penedo e coordenador de obras estruturantes realizadas no município.

“Essa parceria com o governo do estado é fantástica, a infraestrutura de Penedo está ficando toda pronta. Ele (Renan Filho) já autorizou a recuperação da estrada daqui até São Sebastião (rodovia AL 110), já fez a Pindorama-Bolívar e agora vai concluir Penedo-Pindorama”, conclui Lopes sobre o trabalho que eleva a cidade histórica à altura de sua importância.

Por: Fernando Vinícius