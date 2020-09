Victor Hugo rebate Guilherme após vê-lo beijando outro homem

O ex-BBB 2020 Victor Hugo se mostrou “chocado” ao se deparar com Guilherme Napolitano, por quem era apaixonado no confinamento, beijando Matheus Mazzafera na boca, em um vídeo para o seu canal no YouTube.

Por meio do Twitter, o psicólogo reagiu com uma carinha de susto e disparou: “Gui? Depois dessa vou até pedir a tag Victor Hugo merece respeito“. Nos comentários, os fãs entraram na brincadeira e o apoiaram.

“Pois é, não te beijou, Victor“, disparou um. “Perdeu VH, você sabe que perdeu“, brincou outro. “Força, VH! Estamos com você, se precisar de qualquer coisa estou aqui“, reagiu mais um. “Não deu em você e deu nele“, afirmou uma quarta pessoa.

Teve ainda quem o aconselhasse: “Olha, Victor, eu não deixava barato! Pegava outro e ainda marcava ele“. Vale lembrar que, durante participação no programa Mega Senha, da Rede TV!, Victor Hugo relembrou a história do BBB.

Na casa, ele dizia que teria, supostamente, formado trisal com Guilherme e Gabi Martins, mas explicou: “Trisal é um relacionamento de três pessoas, mas eu não me envolvi em nada disso. Era uma brincadeira“.

Em entrevista ao UOL pouco depois de deixar a casa, Guilherme esclareceu a história. “Óbvio que o trisal nunca existiu e eu falei isso para ele na casa“, reforçou o modelo.

“Eu estou namorando só com a Gabi. Eu disse ‘não tenho nada contra a sua orientação sexual, sou hétero, mas só quero sua amizade’. Talvez ele seja tão apaixonado por mim que não consegue ver a realidade. Não o iludi em nenhum momento“, comentou.

Confira: