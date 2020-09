Victória confessa vergonha de carrão em vídeo com Eduardo Costa · .

Em A Fazenda 12, Victória Villarim confessou que tinha vergonha de andar em um carrão dirigido por Eduardo Costa, seu ex. Nesta segunda-feira (14), a bailarina relembrou o vídeo no qual o sertanejo a presenteava com um BMW i8 avaliada em R$ 600 mil. Na época, o conteúdo viralizou na web. No entanto, tudo não passava de uma brincadeira.

“Aquele carro horroroso que levanta as portas para cima. Eu tinha vergonha de andar com aquele carro. Tinha vergonha, não gostava daquele carro não!”, confessou Victória, em conversa com Mariano, Stéfani Bays, Raissa Barbosa e Jakelyne Oliveira.

Os peões conversavam sobre a vida antes do reality rural. Victória não citou nominalmente Eduardo e pediu para os colegas não falarem o nome do sertanejo. No entanto, para confirmar a identidade do ex, Stéfani perguntou se a bailarina era a “menina que estava dentro de um carro falando com voz de neném”.

Em 2017, quando Eduardo e Victória estavam juntos, o cantor publicou um vídeo no qual dava de presente o veículo de luxo para a então amada. Dias depois, eles terminaram o relacionamento e o sertanejo virou piada nas redes sociais. Ele confessou que o conteúdo era uma brincadeira e que não havia realmente presenteado a ex com o carro.

“Saiu tão sem querer e viralizou aquela merda, que ridículo. E o carro nem era meu, nem nada, nem estava com ele o carro, ele nem comprou. Estava emprestado para vender porque era do Marrone. Gente, foi uma confusão!”, relembrou a bailarina.

“Ele não me deu nada não, gente. Ele tava zoando, pegou [o celular] e fiquei encostada no carro. Sei lá o que ele falou. Sendo que o carro nem era dele, estava emprestado. Era do Marrone, ele ficou um tempo porque o Marrone ia vender. E o povo achando que ele deu um carro de R$ 500 mil. Aí eu falei, podia né? Vendia aquela bosta, mas não”, concluiu ela.

