Vídeo flagra funcionário dos Correios arremessando encomendas

Nesta semana, imagens de um funcionário dos Correios arremessando encomendas em um furgão da empresa causaram revolta nas redes sociais. Segundo o jornal Bom Dia SP, da Rede Globo, o vídeo foi gravado em frente a uma agência na rua Belém, na Zona Leste da capital paulista. Ainda não se tem informações sobre a data da ocorrência.

Em nota, os Correios afirmaram que os funcionários são instruídos a zelar pela integridade dos objetos transportados e que o procedimento denunciado no vídeo está “totalmente dissociado dos padrões operacionais da empresa”.

Calmas estamos realizando um mutirão de entrega!pic.twitter.com/izaT42tQ85#correios — Correios vida loka (@CorreiosLouco) September 4, 2020

Essa não é a primeira vez que funcionários da estatal viralizam na internet por serem descuidados com as encomendas. Em 2017, uma gravação também gerou polêmica. Dentro de um galpão da estatal, um senhor uniformizado jogava as encomendas no chão, logo após conferir as informações nos rótulos.

Na ocasião, os Correios emitiram uma nota dizendo que “o vídeo mostra um caso isolado de um empregado que não cumpriu as normas de qualidade operacional da empresa”‘. Assim como em 2017, a estatal comunicou que vai realizar uma apuração e que medidas disciplinares contra esse comportamento serão adotadas.