Vin Diesel lança seu primeiro single como cantor; confira o vídeo

Vin Diesel está experimentando novos ambientes para explorar suas habilidades artísticas, enquanto a pandemia do novo coronavírus impede que ele retorne aos sets de gravação. O astro da franquia Velozes & Furiosos acaba de lançar o seu primeiro single, gravado em parceria com o DJ norueguês Kygo. Com o título de Fell Like I Do, o ator apresentou a música pela primeira vez no The Kelly Clarkson Show. Confira o vídeo abaixo.

“Estou muito honrado em poder lançar minha música em seu programa porque você, desde que ganhou o American Idol até hoje, de alguma forma manteve sua autenticidade”, Diesel disse para Kelly Clarkson. “Eu sou abençoado que, em um ano em que eu normalmente estaria em um set de filmagem, eu tive outra saída criativa, outra maneira de mostrar ou compartilhar com você meu coração. E uma das primeiras pessoas que acreditou em mim foi o Kygo”.

Esta não é a primeira vez que Diesel mostra ao mundo suas habilidades como cantor. Em 2013 ele fez um cover de Stay, da Rihanna, e chamou a atenção do público nas redes sociais. Já em 2017 ele participou de um remix da música It Ain’t Me, de Selena Gomez e composta por Kygo. Mas um dos seus momentos mais icônicos na música aconteceu em 2015, quando o ator decidiu cantar See You Again no MTV Movie Awards 2015, em homenagem ao colega Paul Walker.