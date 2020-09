Vinte anos depois, sete atores de Laços de Família já morreram; relembre · .

A reprise de Laços de Família (2000) no Vale a Pena Ver de Novo tem feito o público rever vários atores consagrados na televisão que não estão mais entre nós. Sete profissionais do elenco da novela já morreram e deixaram um legado de sucesso na TV, no teatro e no cinema –casos de Leonardo Villar, Umberto Magnani e Fernando Torres.

Villar (1923-2020) interpretou Paschoal na novela de Manoel Carlos. O personagem era pai de Capitu (Giovanna Antonelli), funcionário de Miguel (Tony Ramos) e vizinho de Helena (Vera Fischer). Ele ficava em choque ao descobrir que a filha trabalhava como garota de programa.

O ator ficou muito conhecido por viver o protagonista do filme O Pagador de Promessas (1962), e na TV teve 45 anos de carreira, com papéis em novelas como Barriga de Aluguel (1990) e Passione (2010). Ele morreu em julho deste ano, vítima de parada cardíaca, aos 96 anos.

Os primeiros capítulos da novela também têm exibido cenas de Fernando Torres (1927-2008). Ele interpretou Aléssio, pai de Íris (Deborah Secco) e Helena (Vera Fischer) que já aparecia em um estado terminal.

O ator, que foi marido de Fernanda Montenegro e pai de Fernanda Torres, fez poucas novelas, mas teve longa carreira no cinema e no teatro. Ele morreu em 2008, em sua casa no Rio de Janeiro, por enfisema pulmonar.

Umberto Magnani (1941-2016) também fez Laços de Família e era considerado uma espécie de “talismã” do autor Manoel Carlos –atuou em Felicidade (1991), História de Amor (1995), Por Amor (1997), Presença de Anita (2001), Mulheres Apaixonadas (2003) e Páginas da Vida (2006). Em Laços de Família, ele interpretava Eládio, pai de Cínthia (Helena Ranaldi).

Em 2016, Magnani sofreu um AVE (Acidente Vascular Encefálico) enquanto esperava para gravar uma cena de Velho Chico, nos Estúdios Globo. O ator foi socorrido, passou por cirurgia e ficou em coma profundo, mas não resistiu. Ele morreu dois dias depois, aos 75 anos.

Outros nomes estiveram no elenco de Laços de Família e são parte da memória da teledramaturgia: Yara Lins (1930-2004), que viveu Nilda, mãe de Miguel; Marly Bueno (1933-2012), intérprete de Olívia, mãe de Cínthia; Cléa Simões (1927-2006), que fez o papel de Irene, antiga babá de Ciça (Julia Feldens) e agregada da família.

Também não é possível esquecer de André Valli (1945-2008), conhecido por interpretar o Visconde de Sabugosa no Sítio do Picapau Amarelo (1977-1986), que na novela vivia um vizinho de Helena.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#30: Casais felizes e vilã morta-viva: Tudo sobre o final de Fina Estampa!” no Spreaker.

© 2020 . | Proibida a reprodução