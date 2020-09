Vitão assume paixão e levanta ainda mais suspeitas sobre Luisa Sonza

Tudo leva a crer que Luisa Sonza e Vitão estão mesmo juntos. Após a loira se declarar para ele durante uma live, o cantor dublou a voz de um personagem que falava sobre ter entrado em um relacionamento que teve início com uma “brincadeira”.

“Era para ter sido só uma brincadeirinha, mas aí eu comecei a sentir ciúme de tu, arriei os quatro pneus e agora tô apaixonado”, disparou. Imediatamente, os fãs tomaram o áudio como uma indireta para a cantora, que fez questão de curtir a publicação.

Em um dos comentários, um fã pediu que Vitão marcasse a pessoa, mas ele causou ainda mais ao escrever: “Num podi”. “Foi pra Luisa”, especulou um fã, levantando ainda mais suspeitas de que a tal pessoa seria a cantora, que está recém-separada de Whindersson Nunes.

Coincidentemente, a separação aconteceu no mesmo período em que ela começou a se aproximar de Vitão, com quem lançou a música Flores no Dia dos Namorados deste ano. Dias atrás, a cantora se declarou de forma direta para Vitão.

Diretamente de Maceió, a famosa o chamou de “mozão”, ao admitir estar com saudades, e isso foi o suficiente para que os internautas começassem a se questionar se eles haviam se assumido.

“Você tá ao vivo ainda?”, questionou ele. “Tô”, respondeu Sonza. “Todo mundo com seus respectivos mozões”, disse o músico. “É isso, saudade do mozão”, afirmou Luisa.

A partir daí, muita gente começou a suspeitar que eles estão mais que assumidos, ainda mais depois de terem dito “eu te amo” um para o outro.

Confira: