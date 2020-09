Vitão é cortado da Dança dos Famosos 2020 e motivo é revelado

Anunciado como um dos participantes do Dança dos Famosos pelos portais de notícias, Vitão teve que ficar de fora da competição por uma questão de saúde.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o cantor, que está com laringite, precisou ser cortado da disputa. O artista iria ficar no lugar César Menotti, que foi tirado do time por causa do peso.

De acordo com a publicação, a ordem que foi passada na produção do programa é de retirar qualquer participante que venha a testar positivo para coronavírus. A Globo tem se cercado de várias precauções para realizar o quadro, em meio à pandemia. Na última sexta-feira (4), por exemplo, os participantes do reality foram submetidos a testes de Covid-19.

Neste domingo (06), Fausto Silva anunciou no palco do Domingão do Faustão os últimos seis nomes presentes na disputa. Os atores Marcelo Serrado e André Gonçalves, a cantora Luiza Possi, o apresentador e ator Felipe Titto, e as atrizes Lucy Ramos e Guta Stresser integram o elenco do quadro para este ano.

O sexteto se junta aos já anunciados na semana passada: Henri Castelli, Isabeli Fontana, Belutti, Danielle Winits, Giulia Buscacio e Zé Roberto. No próximo domingo (13), serão revelados quem serão os professores e bailarinos profissionais que auxiliarão as celebridades; no dia 20 acontece a primeira etapa da competição.