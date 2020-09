Vitão é escolhido para substituir César Menotti na Dança dos Famosos

César Menotti revelou há dias que foi retirado do elenco do Dança dos Famosos por causa do seu peso. A Globo escolheu outro nome do mundo da música para o lugar do sertanejo: Vitão. A estreia da nova temporada do reality de dança está prevista para o dia 13 deste mês.

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a Globo escolheu o suposto affair de Luísa Sonza, como o novo integrante da nova edição. O canal da família Marinho, no entanto, não confirmou a informação.

“O elenco completo do ‘Dança dos Famosos’ será revelado pelo Fausto Silva no ‘Domingão do Faustão’. Não antecipamos quem estará no quadro. Esta revelação é sempre feita no programa“, alegou o canal. A assessoria de Vitão afirmou que “não tem essa informação“.

O jornalista Leo Dias foi quem deu a informação de que Menotti estava fora do Dança dos Famosos por conta do peso. “Minha assessora me ligou e informou que eu não participaria mais por conta da minha obesidade. Eu cheguei a alugar um imóvel bem pertinho da TV Globo. Já tinha alguns ensaios e tal e eu tinha me programado“, explicou.

“Quero deixar claro aqui que isso não me chateou em nada. Tô super de boa, só ri da situação… Ninguém viu desde o começo quando me convidaram que eu era gordo?“, questionou o cantor.