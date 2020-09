Vitinho testa positivo para COVID-19 e aumenta lista de desfalques para a Libertadores

O Flamengo tem mais um desfalque para a partida desta terça-feira (22), contra o Barcelona de Guayaquil, pela quarta rodada da Conmebol Libertadores. Ao receber a contraprova dos exames de COVID-19 do elenco, o clube confirmou mais um caso entre os jogadores.



O novo caso positivo é Vitinho, segundo apurou a ESPN. O camisa 11 está assintomático, em isolamento na concentração do Flamengo no Equador e observado de perto pelo departamento médico.

A Conmebol Libertadores chega à sua quarta rodada da fase de grupos com cobertura total em ESPN.com.br e ESPN Brasil e com transmissão de SEIS partidas ao vivo nos canais FOX Sports (veja quais abaixo).

Antes de Vitinho, já haviam sido confirmados os casos de Isla, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Michael e Matheuzinho. Nenhum deles estará em campo contra o Barcelona, o que complica os planos do técnico Domènec Torrent (clique aqui e veja as opções do espanhol para montar o time titular).

O clube tentará, nos bastidores, a autorização para escalar pelo menos alguns deles contra o Independiente del Valle, no dia 30 de setembro, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos. A informação é do jornalista da ESPN Mauro Cezar Pereira.

A ideia é testar os jogadores infectados pelo novo coronavírus a cada três dias. O clube quer usar a mesma prerrogativa que a entidade concedeu ao Boca Juniors antes da partida contra o Libertad. A equipe argentina entrou no Paraguai alegando que os jogadores que ainda testavam positivo para a COVID-19 não poderiam mais transmitir a doença.

A partida entre Barcelona e Flamengo acontece nesta terça, às 19h15 (de Brasília), com transmissão ao vivo do FOX Sports e cobertura em Tempo Real do ESPN.com.br. A equipe rubro-negra tenta se recuperar da goleada sofrida na semana passada, para o Del Valle.

Veja, abaixo, dias e horários da quarta rodada da Libertadores da América e os jogos com transmissão dos canais FOX Sports

Terça-feira, 22 de setembro

Grupo A

19h15 – Barcelona de Guyaquil-EQU x Flamengo – Transmissão do FOX Sports

19h15 – Junior de Barranquilla-COL x Independiente Del Valle-EQU – Transmissão do FOX Sports

Grupo B

19h15 – Tigre-ARG x Bolívar-BOL

Grupo D

21h30 – LDU-EQU x São Paulo

21h30 – Binacional-PER x River Plate-ARG

Grupo F

19h15 – Estudiantes de Mérida-VEN x Nacional-URU

Quarta-feira, 23 de setembro

Grupo B

21h30 – Guaraní-PAR x Palmeiras – Transmissão do FOX Sports

Grupo C

19h15 – Athletico-PR x Colo-Colo-CHI – Transmissão do FOX Sports

Grupo E

21h30 – Internacional x Grêmio

21h30 – América de Cali-COL x Universidad Católica-CHI – Transmissão do FOX Sports 2

Grupo F

21h30 – Alianza Lima-PER x Racing-ARG

Grupo G

19h15 – Defensa y Justicia-ARG x Olimpia-PAR – Transmissão do FOX Sports 2

Grupo H

19h15 – Caracas-VEN x Libertad-PAR

Quinta-feira, 24 de setembro

Grupo C

19h – Jorge Wilstermann-BOL x Peñarol-URU

Grupo G

23h – Delfín-EQU x Santos

Grupo H

21h – Independiente de Medellín-COL x Boca Juniors-ARG

*Horários de Brasília