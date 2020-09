‘Vitória é minha filha’ · .

Não vão restar chances para que Beatriz (Monique Alfradique) consiga a guarda de Vitória em Fina Estampa. Com o fim da disputa judicial com Esther (Julia Lemmertz) na novela das nove, a ex-funcionária de Griselda (Lilia Cabral) descobrirá que não há base legal para o início de um julgamento, já que todos os procedimentos envolvendo a doação do óvulo foram respeitados. Assim, a loira nunca mais poderá recorrer da decisão.

A revelação acontecerá no capítulo final da trama escrita por Aguinaldo Silva, em 18 de setembro. Aos prantos, Beatriz dirá para Celina (Ana Rosa) que não houve julgamento, pois todos os procedimentos envolvendo a prática da inseminação artificial com o óvulo de uma doadora foram feitos corretamente.

“O juiz decidiu pela impossibilidade jurídica da Beatriz. Ela doou os óvulos voluntariamente, e eu, como receptora, preenchi todos os requisitos legais para o procedimento”, explicará Esther para Paulo (Dan Stulbach). Ele a acompanhará no tribunal junto com Vitória.

“A Vitória é legalmente minha filha. Só minha e ponto final!”, exclamará a ruiva, transbordando felicidade no folhetim da reprise do horário nobre da Globo. Gentilmente, Paulo a corrigirá e dirá que a menina é filha do casal, já que o empresário voltou com a estilista e se afeeiçou à recém-nascida.

Do outro lado da sala, a avó de Pedro Jorge (Vitor Colman) perguntará para Beatriz se não é possível reverter a decisão da Justiça: “Mas você vai recorrer?”, indagará, decepcionada com o resultado.

A arquiteta engatará uma crise de choro e explicará toda a verdade: “Não tem como, o juiz deixou bem claro. Eu perdi! Não tem mais como discutir o caso!”.

Fina Estampa terminará no próximo dia 18 e será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

