Viúva Negra: Disney estuda nova data de lançamento

Rumores apontam que a Disney deve adiar mais uma vez a estreia de Viúva Negra. Segundo o portal norte-americano Variety, com a fraca reabertura dos cinemas nos EUA, o estúdio optou por alterar a data do lançamento do filme da heroína da Marvel.

No caso, o desempenho bem abaixo do esperado de Tenet nas salas de exibições americanas acendeu o alerta para a companhia e outros concorrentes. Por exemplo, a Warner Bros. já moveu a estreia de Mulher-Maravilha 1984 para dezembro.

Viúva Negra está previsto para ser lançado em 6 de novembro nos EUA.Fonte: IMDb/Divulgação

Conforme as informações da Variety, cerca de 70% dos cinemas americanos retornaram às atividades. Contudo, além da dificuldade de atrair o público preocupado com o coronavírus, as salas em grandes cidades como Nova York e Los Angeles permanecem fechadas.

Por conta disso, Tenet faturou apenas US$ 29 milhões em território norte-americano após duas semanas em exibição. Um valor muito baixo para uma produção que teve um orçamento estimado em US$ 205 milhões.

Diante desse cenário, a retomada das estreias nos cinemas americanos ainda deve demorar para voltar aos “padrões normais”. Como consequência, os estúdios devem continuar alterando as datas de lançamentos até se sentirem mais seguros.

Soul, nova animação da Pixar, deve ser lançada no Disney+.Fonte: IMDb/Divulgação

Outra informação revelada pela Variety é que a Disney está considerando lançar a animação Soul diretamente no serviço de streaming Disney+. Até o momento, a nova produção da Pixar está prevista para estrear no dia 20 de novembro nos EUA.

Caso os rumores se confirmem, surge uma dúvida sobre a distribuição do material. Não há detalhes se o filme será disponibilizado gratuitamente para os assinantes ou em formato de aluguel, como aconteceu recentemente com Mulan.

Vale ressaltar que, por conta da pandemia, a Disney moveu diversas produções que deveriam estrear nos cinemas para o Disney+. Logo, atrações como o musical Hamilton tiveram um excelente desempenho ao atrair novos assinantes para o serviço.