Viúva Negra e mais filmes da Marvel e da Disney são adiados

A Disney anunciou nesta quarta-feira (23) várias mudanças no calendário de estreias. Assim, produções como Viúva Negra, Morte no Nilo e West Side Story ganharam novas datas para chegar às telonas – e grande parte delas vão ser lançadas apenas em 2021.

Os rumores sobre os adiamentos surgiram há algumas semanas, depois do fraco desempenho de Tenet nas bilheterias. Hoje, 70% dos cinemas norte-americanos estão em funcionamento, enquanto o público segue com medo do novo coronavírus.

Viúva Negra já sofreu dois adiamentos devido à pandemia.Fonte: IMDb/Divulgação

Com os novos adiamentos, Viúva Negra teve a estreia movida para 7 de maio de 2021. Anteriormente, o longa-metragem da heroína da Marvel Studios estava agendado para 6 de novembro de 2020.

Morte No Nilo, adaptação do livro clássico de Agatha Christie, será lançado no dia 18 de dezembro de 2020. No caso, a continuação de Assassinato no Expresso do Oriente (2017) deveria chegar aos cinemas em 23 de outubro.

Sem dúvidas, a maior mudança foi em relação ao lançamento de West Side Story. Previsto para dezembro deste ano, o musical dirigido por Steven Spielberg foi adiado em um ano e deve estrear apenas no dia 10 de dezembro de 2021.

Com Gal Gadot, Morte no Nilo deve estrear ainda em 2020.Fonte: IMDb/Divulgação

Outras mudanças no calendário

Com o adiamento de Viúva Negra, os próximos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) também ganharam novas datas. Assim, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis vai chegar aos cinemas americanos no dia 9 de julho de 2021.

Com o elenco liderado por Angelina Jolie, Eternos teve a estreia alterada para 5 de novembro de 2021. Originalmente, o filme estava previsto para estrear em novembro de 2020 e depois foi adiado para 12 de fevereiro de 2021.

Fora do MCU, outras produções também tiveram novas datas reveladas. Com Ben Affleck, o thriller Deep Water será lançado no dia 13 de agosto de 2021. Por outro lado, a estreia de King’s Man: A Origem foi adiantada para 12 de fevereiro de 2021.