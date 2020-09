Volkswagem dará Nivus em desafio online

A Volkswagen anunciou, nesta sexta-feira, 18, um desafio em conjunto com o Escape 60, que dará como prêmio ao vencedor um Nivus, primeiro Smart Car produzido na América do Sul. A participação é gratuita e basta se inscrever no site do desafio.

“O Nivus foi lançado de forma totalmente digital e já é um sucesso, pois ele carrega uma série de inovações. Ao fazermos esse desafio on-line, reforçamos a imagem do Nivus como embaixador de tecnologia e digitalização. De forma divertida e lúdica conseguimos unir os desafios de lógica do Escape 60 com os atributos do carro. O ganhador vai ter que mostrar que conhece bem o New Volkswagen”, afirma Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.

Como será o concurso?

O desafio será composto por 12 etapas e já começa no dia 29 de setembro. Os doze finalistas se enfrentam numa grande decisão, marcada para 31 de outubro.

Além do carro, o campeão fatura 1 ano de seguro grátis da Porto Seguro, crédito de R$ 2.000 a ser utilizado nos serviços Sem Parar (exemplos: pedágio, combustível, drive-thru) e 1 ano de licença no aplicativo Ubook. Todos os 12 finalistas ganharão também da Porto Seguro um crédito de R$640 em serviços auto, mais crédito de R$238,80 para serviço de assistência residencial.

Apenas funcionários Volkswagen, terceiros residentes e Rede de Concessionários não poderão participar. Qualquer grau de parentesco será permitido.

Para mais informações, basta acessar o site do desafio.